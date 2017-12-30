爆笑“元旦档”，国产喜剧扎堆上映

晨报记者 陆乙尔

临近元旦，贺岁档的竞争愈加热烈。昨日，《妖铃铃》《前任3：再见前任》《二代妖精之今生有幸》《解忧杂货店》四部新片齐上映。除了“解忧”走暖心励志路线外，其他三部喜剧都将在元旦档带给观众满堂欢笑。

目前，位列同档期新片中综合票房榜榜首、全国排片率第一的是陈可辛监制、吴君如首次担任导演的《妖铃铃》。这对“夫妻档”联合开心麻花，在影片中汇聚了沈腾、岳云鹏、张译、吴镇宇、方中信、焦俊艳等不同风格的喜剧演员和老牌港星，讲述“怪咖钉子户”对抗黑心地产商的故事。此外，吴君如还在电影中加入了惊悚元素，以“惊悚”反转到喜剧，这样的尝试在国产喜剧片中还是第一次。截至昨日17点，该片累计票房报收6524万元。

由冯绍峰、刘亦菲、郭京飞、李光洁主演的《二代妖精之今生有幸》 位居首映日票房榜榜眼位置，这也是冯、刘二人自《鸿门宴》后时隔六年再度合作。从点映反馈来看，大部分观众认为妖管局的概念很有创意，妖精进入现代都市的故事很有想象力。而《前任3：再见前任》是“前任”系列的最终章，讲述韩庚饰演的孟云和郑恺饰演的余飞各自感情都受到了严峻的考验。该片对于分手男女矛盾的写实刻画也令不少观众感慨要珍惜身边人。四部新片中唯一走暖心励志路线的《解忧杂货店》改编自东野圭吾同名小说，主演中既有王俊凯、迪丽热巴、董子健这样的年轻偶像，也有秦昊、郝蕾等实力派演员。

除了新上档的影片，几部“老片”在元旦档仍有“战斗力”。已上映8天的《妖猫传》截至昨晚累计票房达3.8亿元，正在向4亿大关稳步迈进，根据目前预售情况来看，周末单日票房极有可能超过新片回到前四位置。而更早一周上映的《芳华》在本周四票房已突破10亿大关，在接下来几天的全国排片率紧随四部新片之后。