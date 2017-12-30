新年去逸夫舞台看侯宇《对花枪》

晨报记者邱俪华报道2018年1月12日晚，北京京剧院优秀青年老旦演员侯宇将携经典名剧《对花枪》亮相天蟾逸夫舞台。

侯宇出生于1988年，拜著名京剧表演艺术家李鸣岩、赵葆秀为师，又受京剧表演艺术家郑子茹多年亲授。她常年领衔主演《金龟记》《赤桑镇》等剧，既继承了传统的老旦唱法，又吸收了当代的唱腔风格，是八零后京剧老旦演员中的佼佼者。

此次其来沪演出的《对花枪》，是一出对演员综合性要求极高的剧目。该剧融汇以新颖的戏剧创作元素，独具匠心地新创了一段“一百句”的经典唱段，与另一段“高拨子”合为经典，被誉为著名作曲家关雅浓的经典传世之作。该剧由著名京剧表演艺术家郑子茹于上世纪八十年代参与创排而成，并以此开创了“文武老旦”这一京剧行当。

剧中“姜桂枝”这个人物，从一个儿孙绕膝的祖母，到回忆起自己十九岁的光阴年华，再回到当下的时态和情感，整个表演是一个不断在回忆与现实中进行穿梭和对比的过程，剧本处理偶有风趣幽默，演出气氛火爆活跃，久演不衰。侯宇2005年开始跟郑子茹老师学习此剧，继2012年在北京首演并大获成功之后一直沿演至今。此次演出，是侯宇首次以个人专场的形式来上海登台，也是作为她今年研究生班毕业的一次汇报演出。