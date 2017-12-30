耀舞贺“6”——百联徐汇6周年诚邀共庆

今天，你上王者了吗？

2018年1月19日至1月21日，百联徐汇耀舞贺“6”活动，邀请您现场“面基开黑”，“反野BUFF”，“反攻秀操作”，有多少大神带我们666的飞起。高手汇聚只等你！不要担心玩的不6，赵云小哥哥说过：心怀不惧，才能翱翔于天际。活动期间，参与王者争霸赛，获得MVP的小哥哥小姐姐可以获得上王者利器，科技带你上王者。活动期间，在广场内还能偶遇特地前来祝贺百联徐汇生日快乐的小丑和百联徐汇吉祥物Shiner，他们都会给消费者带来欢乐和惊喜。

然而，在我们666到飞起的时候，也不能忘了那些远在大山里的孩子们，对于他们而言，读书能为他们插上飞翔的翅膀，让他们飞出大山，飞到更远的地方。如果说书是孩子成长过程中沿途的风景和宝藏，那么这本阅读手册的使命就是一份线路图，带领孩子们记录阅读的足迹，描绘眼中的风景，点滴光芒凝聚亦可布满日月星辰。值此广场6周年之际，百联徐汇将汇聚爱心“阅读手册义卖：为山区的孩子献爱心”，有爱的您现场献出一份爱心，我们将把爱心加倍，带给山区的孩子们，让他们的生活更丰富更有味，让社会充满温情。6年来，百联徐汇一直关注公益事业，通过自身的努力，开展各类公益活动，希望带动更多人一起关注公益事业，将点滴希望之光，撒到更多的角落。

百联徐汇立足徐家汇商圈，聚焦年轻时尚消费群体，在“引领时尚，卓越服务”这一经营理念的指引下，坚持与发扬“诚信、和谐、务实、创新”的工作作风，努力以时尚精致的商品、温馨雅致的氛围、细腻周到的服务，将百联徐汇商业广场打造成为徐家汇商圈时尚购物的新地标。“魅力徐汇，时尚百联”这八个字在这6年中已经逐步深入消费者的心。

这个6周年，百联徐汇商业广场邀您共庆。就在华山路2038号，地铁1、9、11号线徐家汇站16号出口。

(广 告)