大数据助力生鲜电商新时代

晨报记者 钱 鑫

想吃美国车厘子、泰国芒果、澳洲牛排、挪威三文鱼、阿拉斯加帝王蟹吗？现在，只须鼠标轻轻一点、在线下单，就可以在家等待食物“来敲门”。根据公开数据统计：2016年生鲜电商整体交易额约900亿元，比2015年的500亿元增长了80%，预计2017年整体市场规模可以达到1500亿元。而大数据的运用，更是大大助力了生鲜电商的发展。这是日前在由上海商情信息中心主办的“新农商·新消费·新实践”论坛暨第十三届上海食用农产品品牌年度会议上获得的信息。

在“新农商·新消费·新实践”论坛上，上海相关职能部门、上海食品协会、上海肉类行业协会、上海副食品行业协会、上海豆制品行业协会等行业协会以及紫燕、爱森、五丰上食、山林、雨润、万有全、上农批、江杨、拾分味道、望家欢等60余家农产品品牌企业代表，本来生活、U掌柜、我厨、天天果园、上蔬永辉、大润发、乐购、欧尚等20余家生鲜电商、渠道采购代表，齐聚一堂，共议生鲜电商今后的发展。

一片蓝海，却难赚钱

上海是中国生鲜电商的主战场，也是中国生鲜电商的风向标。“生鲜杂货是最诱人也最危险的品类。”正如亚马逊的前高管Nadia Shouraboura 所说：“它的销售规模和频次吸引了投资者和零售商，然后又让他们陷入低利润的泥潭。”

生鲜被认为是最后一片蓝海。根据中国电子商务中心发布数据，生鲜电商整体交易额连年增长，预计2017年同比增长80.5%，整个生鲜市场是上万亿元的规模。国家统计局2016年的数据显示，同期电商的渗透率算下来不到7%。

但是，生鲜电商又是一个竞争最残酷的行业。最早的传统生鲜电商，和其他品类电商一样，其实就是流量比拼，众多生鲜电商的抢夺，使得该行业获客成本不断走高； 垂直生鲜电商之前几乎都是“爆品”模式，这能在短时间内带来大量的客流和订单，但同时带来的问题是客单价的不稳定，而吸引过来的购买力不足的消费者很可能不会留下来，多方比价使得客户留存率不高。

低利润、高损耗更是这个行业的普遍阵痛。物流成本高，货损严重。市场上的冷链物流，但凡用到冰袋都要50元一单左右的成本，保鲜也要30元左右。高昂的物流成本需要更高的客单价格来支撑，这也是为什么大部分垂直生鲜电商的订单起送价最低也要68元，高的则要100元，且多数都要次日达。这也意味着顾客很难在这样的平台上保持高频次的消费。

生鲜电商行业看似热闹，但举目望去，整个行业赚钱的是极少数。

互联网思维，多元化的推进

消费升级正倒逼源头农产品加快提升品质。一方面中粮家佳康、膳博士等中高端黑猪肉品牌在多元渠道范围迅速拓展市场； 另一方进口农产品大举入关，抢占中高端农产品市场，我国进口牛肉数量及金额逐年上涨。

2016年商务部与农业部共同启动“农商互联”工作，重点扶持制约生鲜电商发展的瓶颈冷链物流，把生鲜供应链以及生鲜配送提到了一个新高度，物流供应链企业产品化或将成为未来趋势，供应链企业将更多聚焦服务。

这边从传统菜市场到标准化菜市场2.0再到科技感十足的“智慧微菜场”； 那边立足净菜产品的我厨、一站式生鲜平台本来生活、首创前置仓的U掌柜等生鲜电商纷纷抢夺这块蛋糕。

生鲜电商作为连接生鲜供应链各节点企业的信息平台，对数据的掌控力度最大也最为全面，电商企业的大数据应用具有先天优势。“U 掌柜是全球首家将人工智能用于销售预测的生鲜电商。U掌柜的订单处理、仓储管理、配送管理等系统都是自己团队开发；我们（可能）也是业界唯一一家把人工智能运用到日常销售预测和智能补货当中去的电商。”U掌柜副总裁汤君健说：“借助神经网络模型即人工智能后，U 掌柜的缺货率从刚上线的20%下降到5%以下，损耗率从12%降到了7‰。”

每一个成功品牌的背后，都有一个强势的大单品，鸿轩农业副总裁李嘉辉表示：“徐鸿飞小鲜蛋推行‘让中国人吃到新鲜、安全、美味的鸡蛋’的理念，致力于打造高效率养殖、全渠道销售及多方共享价值的鸡蛋行业生态系统，并首次提出中国鸡蛋行业4.0的全新概念，用自养、OEM、云养殖、PPP轻重资产组合的方法改变原有的养殖生产模式，用饲料期货、产品价格保险的方法平抑鸡蛋价格波动，实现了重品牌、轻资产、收益快的全新商业模型。”

紫燕食品赵副总裁在会上介绍到：“紫燕从坚持好味道到创新品牌熟食连锁运营，通过企业信息化建设，紫燕食品实现了从原材料采购到生产加工、配送储运到零售终端的全程信息化管理，对企业的资金流、物流、信息流进行统一管理，最大限度地优化了企业业务和管理流程，有效地保障了食品品质的管控。”

以大数据，完成逆向定制模式

如何在生鲜新时代下，打造一个智慧供应链？上海商情信息中心主任原立军与U掌柜、本来生活、新天天配送、小码大众代表与参会农产品企业代表进行了一场互动头脑风暴。无论是新天天配送的从提供仓储、配送、物流完整供应链服务的新天天到依托互联网智能共配服务的小码大众，还是一站式生鲜平台本来生活、首创前置仓的U掌柜，他们都反复落点在数据与服务上。以大数据完成逆向定制的农产品模式，以及物流产品化服务的第三方供应链已推动农产品消费进入新时代。