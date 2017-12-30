开放心态试水“联合生意模式”

晨报记者 钱 鑫

作为百联集团旗下规模最大的百货单体，同时也是上海的百货“一姐”，2016年，八佰伴进行了开业21年以来最大规模的改造。

改造的背后，是面对层出不穷的各种销品茂的出现，面对层出不穷的消费模式的崛起，面对层出不穷的消费需求的涌现，八佰伴自然而生的一种焦虑。

改造之后，除了外在和内在颜值的大幅提升外，其诸多细节的变化，体现出了沪上百货“一姐”正以一种更开放的心态寻求更多的合作模式，正以一种更人性化的考虑关怀顾客的体验，正以一种更年轻的心态关注“二次元”消费。

混搭的联合经营模式

“小桥流水人家”，在商场里结束购物，还能在如世外桃源中的美发沙龙中，边喝茶边做着美容美发；在家居定制中心里，可以根据你的要求，为你度身定制各种家居方案……

在八佰伴的1楼、3楼、9楼，消费者发现一些新去处，它们既像美发中心，又像咖啡厅、酒廊、花艺馆、发博馆、书吧。原来，这就是八佰伴和美发机构卡尔共同打造的卡尔美发沙龙。据卡尔品牌艺术总监CARR介绍，沙龙中汇聚了一群有着国际化美发教育背景的艺术者，他们凭着对美发艺术的热爱与出众的美发技术，在上海首创独特的美发设计风格，不仅如此，他们还将美发艺术，与咖啡、美酒、花艺、展示、阅读相结合，在美发中享受生活，品味人生，打造出一种全新的生活方式。在沙龙中，在一家跨国公司上班的姜小姐说，每到双休日，她就会和闺蜜一起来消磨时光，做做头发和美容，然后一起品茶、做花艺，很是享受。

八佰伴还和梦洁共同打造了I wash，其广告语也很煽情：遇见梦洁，是一被子温暖的开启； 遇见I wash，是一辈子洁净的承诺。这是场“一被子一辈子”的约定。I wash对每一件织物的洗护都是量身定制，特定的程序、特定的洗剂。整个洗护过程，包含检、洗、熨、晾、叠在内的十数道工艺。更特别的是，在I wash，每一单都是独立单筒洗护，不与他人织物混洗，卫生、放心； 有年轻网友在网上坦言，I wash一洗一烘的讲究，一熨一叠的精致。

在7楼，八佰伴和富安娜合作开辟了280平方米的家居定制中心，从家纺用品、旅行箱包、礼品钟表、定制家具、家居解决方案等，为消费者提供全新的生活方式。

这些跨界的合作，除了共享各自品牌的资源以外，还凸显了八佰伴在深耕品牌方面的一些创新性的尝试。1+1的叠加效应，无疑为顾客带了更多的增值服务和体验。

增加了300个免费休息位

和过去八佰伴不同的是，当你逛累了，视野所触之处能立即能找到休息之处。为了让更多的消费者能够在商场内找寻到更多的休闲空间，在八佰伴在调整中，在每个楼面都新开辟了40个免费休息座位，整个商场由此共增加了300多个免费休息点。其中在三楼的蚂蚁咖啡，更是利用走道等公共空间，在提供茶歇的同时，也提供了休憩的地方。第一八佰伴总经理张海波坦言，此举虽然使得整个商场的商品经营面积减少了百分之五，但也让消费者在八佰伴拥有了更好的体验，有了一种生活家的感觉。

“二次元”频频光顾

漫步在现在的商场内，发现来八佰伴的“二次元”多了，这些二十几岁的年轻人，打扮时尚，充满活力。张海波介绍说，商场在调整中，在品牌引入和品牌组合中，都力争吸引年轻、时尚的消费者，比如引入了三十多个潮牌；ECCO专柜出现了针对年轻消费者的小白鞋;个性化的小众设计师品牌也出现在店内。

原先新世纪食品城所在的B1层，除了新开出经营面积达3800平方米的百联旗下leme超市外，还新增了众多的网红餐饮：九丸拉面、爱咪欧冻酸奶、中街1946、牛奶小姐、MIGELLY、唐饼家、泰迪奶茶等，常常可见众多年轻消费者排队等候的场景。

据悉，改造之后，八佰伴的平均客单价从之前的1490元增加到了1740元。客群年龄也从35-50岁变成了现在的25-40岁，越来越多的年轻消费者频频光顾八佰伴。

百联启动“联合生意计划”

作为百联股份的百货龙头，八佰伴的调整无疑吸引了众多的关注。百联股份有关负责人表示，八佰伴的调整并未结束，还将随着客群的变化，不断的进行调整。在品牌引进上，将会对八佰伴开辟一些绿色通道，引入一些独家经营的品牌，以体现个性化；在功能上，将会增加更多的和消费者互动的业态，比如一些文化类的、体育类的业态，以此来增加和消费者的粘性。

该位负责人还表示，在最近几年中，百联股份将联合150个品牌，共同启动“联合生意计划”，合作双方将通过资源共享、营销共享来引导消费，为消费者提供更多的增值服务和体验。业内人士表示，该“联合生意计划”，也凸显出百联股份寻求和供应商深度合作，深耕品牌供应链的战略改变。

对于今年火热的“新零售”，该位负责人表示，百联股份将依托百联股份旗下的实体店，进行“触电”和“加互联网”，将以互联网为工具，为消费者在时间、空间上提供更好的体验。同时将依托互联网大数据，进行精准的商品布局和精准服务。