球星变总统，维阿胜选利比里亚

郭 倩（新华社专特稿）

利比里亚28日晚发布总统选举决胜轮初步计票结果，显示反对党候选人、1995年度世界足球先生乔治·维阿获胜已无悬念。

维阿出身贫民，以足球为起点、以政坛为进阶，历时十余年实现人生跨越。

感受“激动”，落下眼泪

利比里亚总统选举第二轮、即决胜轮投票26日举行，56％的登记选民参与投票。全国选举委员会主席杰罗姆·科尔科亚28日在首都蒙罗维亚宣布，98.1％的选票统计完毕，民主变革大会候选人维阿赢得61.5％的选票，领先于团结党候选人、现任副总统约瑟夫·博阿凯的38.5％。

民主变革大会总部外，支持者们伴着音乐载歌载舞，庆祝维阿胜选。维阿走上阳台，向人们致意，落下眼泪……

他在社交网站上写道：“利比里亚同胞们，我深切感受大家的激动。我清楚今天我所获重托的意义和责任。改变从现在这一刻开始。”

维阿现年51岁，定于明年1月接替“铁娘子”艾伦·约翰逊·瑟利夫。12年前，他败给瑟利夫，后者成为非洲首位民选女总统并连任至今。

“肌肉”曾败给“头脑”

维阿的从政之路不平坦。2005年，利比里亚经历14年内战后首次举行选举。维阿当时39岁，从足坛退役2年，作为民主变革大会候选人参选。虽然人气颇高，维阿遭遇劲敌、团结党候选人瑟利夫。

首轮投票中，两人均未获得半数以上选票。第二轮投票中，“球王”票数不敌“铁娘子”。当时有人戏称，那是“肌肉”败给了“头脑”。

瑟利夫毕业于美国哈佛大学，竞选前从政三十余年，因与时任总统政见不合两次入狱，以人格魅力获称“铁娘子”。维阿中学辍学，毫无从政经验，履历有硬伤。

竞选失败后，维阿在美国求学。他2007年在佛罗里达州一所学校取得中学文凭，2010年在迈阿密一所大学获得学士学位。2011年，他作为民主变革大会党副总统候选人二次参选，“铁娘子”以90.8％的得票率再次胜选。

为服务国家再次“冲刺”

2014年，维阿当选参议员。

维阿说，是已故南非前总统纳尔逊·曼德拉说服他参选总统，因为这是服务国家、尽最大可能为国人谋福利的最好方式。

今年10月，他再度参加总统选举。首轮投票中，他和博阿凯分获38.4％和28.8％的选票。但得票第三的自由党候选人查尔斯·布鲁姆斯凯恩指认首轮投票有违规现象。后经最高法院裁定，没有足够证据支持自由党的指控。

推迟1个多月后，决胜轮投票本月26日举行。

国际观察员对选举多予肯定。美国的卡特中心和全国民主研究所28日说，与首轮投票相比，第二轮投票的组织过程有明显改善。选举观察员、尼日利亚前总统古德勒克·乔纳森称赞利比里亚是西非地区“和平与稳定的样板”。

这是内战结束后利比里亚首次独立组织总统选举。以往两次选举，联合国均协助选举委员会监督投票过程。

在利比里亚被视为传奇

维阿受到众多利比里亚青年喜爱，在这个400多万人口的国家被视为传奇。一些批评者不看好他的执政能力，但他在绿茵场上创造众多佳话，被称为非洲球员的典范。

维阿1966年生于蒙罗维亚一处贫民窟，14岁开始踢球,1987年转会喀麦隆雅温得惊雷队，一年后前往欧洲踢球。他上世纪90年代初成名于法国巴黎圣日耳曼队，后转投意大利AC米兰队，在那里达到足球事业的巅峰。他效力过英国切尔西和曼城等球队。

维阿两度获得非洲“足球先生”头衔。1995年，他当选欧洲足球先生和国际足联评出的世界足球先生，是首名获得这两项桂冠的非洲足球运动员。

利比里亚是全球最贫困国家之一，1989年爆发内战，至少25万人死亡，100万人逃离家园。内战期间维阿没有在利比里亚生活，但他曾作为联合国儿童基金会亲善大使，投身利比里亚的抗击艾滋病传播、解救娃娃兵等工作。

维阿有3个孩子，其中蒂莫西·维阿17岁，是足球小将，与父亲一样司职中锋。今年7月，他在巴黎圣日耳曼队获得职业生涯第一份合同。