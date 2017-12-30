17号线开通，有些市民却忧回家难了

晨报记者 胡 迎

从今天上午6时起，上海轨交17号线将载客试运营。虹桥火车站站往东方绿舟站首班车6:00，末班车22:30； 东方绿舟站往虹桥火车站站首班车为6:00，末班车为22:00。虹桥火车站站是17号线全线唯一一座换乘2号线及10号线的站点。这条贯穿青浦东西的地铁将大大节省青浦市民的通勤时间。

然而，也有一些工作在市区的加班族和外出旅游晚上回沪的市民却担心，“如果错过末班车，我该如何回家？”原来，为配合17号线，青浦将新辟公交线路21条、调整57条、撤销6条，其中加班族们常乘坐的数条公交线的末班车时间大幅提前，他们所要面对的就是：原本在22:30之后乘车回青浦的市民，将面临没有任何公交、地铁的情况。

17号线一开通

多条公交线末班车提前

原先，在17号线未开通之前，通常青浦市民乘坐2号线到虹桥火车站或徐泾东站下车后要回到青浦城区等地，主要依靠虹桥枢纽6路、朱徐线、青徐线、青凤徐专线等4条的公交通勤。

但随着17号线的开通，虹桥枢纽6路（虹桥西交通中心至盈港客运站西站）：末班车时间由23:55提前到21:00；青徐线（地铁2号线徐泾东站至青安路汽车站）：现改名为青浦25路，末班车时间由0:05提前到21：00；朱徐线（地铁2号线徐泾东站至朱家角汽车站）：现拆分为青浦19路和青浦20路，拆分后由徐泾东发车的20路末班车是21：00； 青凤徐专线（地铁2号线徐泾东站到盈港客运站西站）：末班车时间由0:05分提前到22:45，不仅时间提前，原先起点站由徐泾东站，现缩减至蟠龙路站。

记者探访

需求不少，起点站就坐满

27日晚临近23点，记者来到位于虹桥火车站的虹桥西交通中心，发现排队等候（等座）虹桥枢纽6路的市民仍不在少数，而即将出发的22:55分班次上座位都已坐满。记者随机问了现场的几位乘客，不少乘客表示整体上理解这次的公交调整，但对现在调整方案的一些细节不是很满意，“毕竟地铁也没了，（保留晚班公交）完全不冲突。”

“从交通中心这里来看，因为2号线虹桥火车站最后一班车是23:49到达，所以有半数以上的虹桥枢纽线路末班车在0点左右。即使是虹桥枢纽4路（闵行紫竹园区），9路（嘉定），10路（松江）末班车都在23点之后。所以地铁开通就提前末班车也不算是惯例吧。从需求方面来看，青浦这几条线路夜间的客流都还不错，我自己有几次加班回家，遇到22:30后还挤不上得等下一班车的情况。”家住漕盈路附近的市民郭先生告诉记者，“以后只好想办法赶上末班车，但是如果遇到加班实在太晚或者出差回来等情况的话就只好打车了。”郭先生无奈地说。

而虹桥枢纽6路的售票员则表示已看到公示信息，但公司还没告知他们调整后末班车的具体信息。

相关部门

正紧急研究方案保障出行

面对夜晚有家难回这一问题，最近也有一些热心的青浦市民向有关部门反应这样的情况。市民郭先生就通过12345APP分别向上海青浦巴士公共交通有限公司和上海市青浦区建设和管理委员会反应了他们的诉求。

郭先生认为公交顺应即将开通的地铁进行调整是青浦市民乐于看到的好消息，但类似虹桥枢纽6路等公交提前收车这样调整却有些欠妥。“像虹桥、徐泾东晚上出租车也非常难叫，打黑车也不安全，我们希望至少能保留一条线路接驳2号线末班车，因为是刚刚反馈，所以目前还没收到相关答复。”郭先生说。

就上述问题，昨天下午，记者从青浦区建设和管理委员会了解到，区建管委已了解到一些青浦市民所反映的情况和诉求，正在紧急研究应对方案，以保障市民的出行需求。