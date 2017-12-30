31个路口上线“13合一”电子警察

晨报记者 张 硕

结合上海“智慧公安”建设的总体部署，上海市公安局交通警察总队加快推进多功能“电子警察”研发，成功启用了具备同时抓拍闯红灯、逆行、不礼让行人等13种交通违法行为的“电子警察”设备。截至目前，全市已有31套“13合一”的“电子警察“设备，累计查处各类交通违法行为5.8万余起。

31个“电子警察”点位

宝山区7个：大华路/华灵路、通河路/呼玛路、真华路/大华二路、大华路/大华一路、华灵路/真金路、铁力路/湄浦路、杨鑫路/杨泰路

浦东区7个：秀沿路/康新公路、科苑路/蔡伦路、浦城路/潍坊西路、浦明路/潍坊西路、峨山路/南泉路、永泰路/上南路、永泰路/东明路

青浦区6个：涞港路/会卓路、涞清路/崧泽大道（北向南）、崧泽大道/涞清路、盈港东路/诸光路、诸光路/崧泽大道、诸光路/盈港东路

杨浦区3个：民星路/包头路、营口路/佳木斯路、江浦路/抚顺路

静安区2个：三泉路/保德路、沪太路/宜川路

松江区2个：场西路/莘松公路、九杜路/涞坊路

虹口区1个：水电路/广灵四路

普陀区1个：金鼎路/子洲路

徐汇区1个：龙水南路/喜泰路

奉贤区1个：浦星公路/民乐路

13种交通违法行为

分别为：闯红灯、不按车道导向箭头行驶、逆行、违反禁止标线、不礼让行人、在人行横道线上掉头、机动车占用非机动车道、越线停车、大弯小转、左转不让直行、遇前方排队等候或缓慢行驶在横道线上停车等候、路口滞留、加塞。