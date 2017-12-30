首创“亮灯”执法 查处克隆出租车

晨报记者钟晖报道28日晚22时，不少市民在路边看到：一辆辆出租车顶灯全部显示为红色“电调”字样，一直持续了10分钟。这是本市交通执法、公安部门联合出租企业，首创“亮灯”执法查处克隆出租车。同时，执法部门在全市28个点位部署，对顶灯未显示红色“电调”的出租车进行拦截检查，共查获8辆克隆出租车。

目前沪上共有正规出租车5万余辆，除500余辆未安装智能顶灯的老旧款外，其余出租车的顶灯均能显示三种状态：绿色“待运”（表示该车可以载客）、红色“电调”（表示该车已被预约）和红色“停运”（表示该车暂时不能载客）。其中，绿色“待运”和红色“停运”均能由驾驶员通过关闭和开启计价器自动调节，克隆出租车亦有该功能，与正规出租车无异。唯有红色“电调”只能通过出租企业电调平台操作，故克隆出租车顶灯无法显示红色“电调”状态。

为此，市交通委执法总队积极沟通市公安局交警总队以及本市各大出租企业和电调平台，通过出租汽车调度系统后台调控，将全市出租汽车顶灯全部显示为红色“电调”状态，同步在全市各大关键点位部署公安和交通执法人员，对这一时段顶灯未显示红色“电调”的出租车进行拦截检查，大范围快速甄别克隆出租车。