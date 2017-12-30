市食药监局约谈三大网络订餐平台

晨报记者 徐妍斐

昨天，晨报A4版刊登《18家订餐平台入驻商户5家证照过期》一文，对中心城区“麻辣烫”外卖开展评测，报道了沪上三家主要网络订餐平台在入网商户资质审核上存在的证照不符、证照过期等问题。报道刊发后，市食药监局昨天下午对这三家网络订餐平台进行约谈，要求平台对近期媒体曝光的问题加以重视，用信息化手段从根本上解决入网商户资质审核问题。

昨天，黄浦区、徐汇区两区市场监管局开展行动，评测中涉及的违法违规店铺已被取缔或立案调查。记者了解到，明年本市有望在监管部门的牵头下成立网络订餐平台行业协会，力求实现违法违规商户黑名单制度在各平台间共享。

三大网络订餐平台

已对入驻问题商户处置

此次评测，记者在饿了么、美团外卖、百度外卖三家沪上主要网络订餐平台上，以南京东路商圈和徐家汇商圈为范围，对18家“麻辣烫”餐饮店进行走访。结果发现，18家店铺中有1家明确为无证经营；3家存在网络订餐平台公示的食品经营许可证与实际地址不符；3家店内未进行食品安全监督公示，5家食品经营许可证过期。

昨天，市食药监局透露，黄浦区、徐汇区两区市场监管局已开展执法行动，对汉口路无证经营的天香麻辣烫已予以取缔，对其他评测中暴露证照不符等问题的入网商户视情况进行立案调查。

三家主要网络订餐平台也对自行采取的措施进行了介绍。美团外卖上海食品安全官路唯佳表示，已对报道中提及的问题商户采取下线措施，并联合两区市场监管局与美团外卖的“绿色通道”，对黄浦区、徐汇区的麻辣烫店及周边商户已经排查，下线问题店家。

饿了么总监陈云飞表示，评测报道中的18家麻辣烫，经查有15家入驻饿了么平台，其中6家证照公示完全合格，5家问题店铺已采取下线措施（包括3家证照过期店铺），另有4家饿了么的线下品控团队已赴实地进行核查。按照规定，证照相关信息发生变化的，应当在十日内更新。据其介绍，对于过期证照，饿了么在过渡期内会对该店进行降分、降等级的建权处置。

百度外卖公共事务经理方淳表示，报道中提及的该平台“表情”公示与监管部门的食品安全监督公示结果“脱节”的情况，是一贯存在的技术问题。由于平台与政府监管数据从技术上还不能100%对接，因此对于对接不上的商家集体给予“哭脸”符号。对于这种误差，下一步将与监管部门共同努力解决。

平台违法案件

今年已立案查处10余起

新修订的《上海市网络餐饮服务监督管理办法》 已于本月15日开始实施。昨天，记者从市食药监局了解到，近年来，本市已通过制定相关制度、运用“互联网+”大数据等措施加强网络订餐平台监管、加强线上线下同步监督检查、加强送餐行为监管等一系列措施，强化对网络订餐行业的监督管理。

今年以来，已开展网络订餐平台入网餐饮单位网上监测1万多户次，线下实地核查2000多户次。立案查处网络订餐平台违法案件10余起，查处网络订餐相关餐饮单位违法案件百余起。

[“18家订餐平台入驻商户5家证照过期”后续报道]