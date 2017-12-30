前后磨了39稿 开了100多次座谈会

晨报记者 樊 巍 林颖颖

《上海市民办培训机构设置标准》、《上海市非营利性民办培训机构管理办法》和《上海市营利性民办培训机构管理办法》（简称“一标准两办法”），昨天正式颁布。文件总字数并不长，1万多字，但为了文件的诞生，团队前后磨了39稿，开了100多次座谈会，调查分析了7000多家培训机构。

外界千言万语，历程千辛万苦。日前，晨报记者与文件起草核心团队面对面，独家揭秘“一标准两办法”诞生记。

对比20多个省市设置标准

时间倒流到今年年初。市主要领导在人代会上提出，要减轻中小学生过重课外负担。

其时，上海各种培训机构正野蛮生长。一两个人，两三张桌子，很破的小场地，一夜之间就能生出一个“小作坊式”的机构。有的孩子，才出校门，就钻进了机构。一位985高校里的老师不无心痛地对记者说，有的上海孩子，因为从小抢跑，过早、过度开发，“进了大学，眼睛里已经没有光，进大学后，连学习的动力都没有。相反，有的来自西北的孩子，眼里的光是野的，学习也更主动”。

一场教育减负增效的战役，就这样在本市悄悄打响。而规范教育培训市场，是这次专项整治战斗的主要内容。

市教委和市工商局、市民政局、市人社局（以下简称：四委局）对全市教育培训市场进行了排摸，与此同时，开发了一套计算机管理系统，系统与区、街镇相通，各街镇组织队伍，深入社区，进行全覆盖的调查。

彼时，一些小的机构犹如惊弓之鸟，或出售，或关停，或挂靠。

“全市一共有培训机构7000家左右，良莠不齐，既有优质培训教育企业，也存在诸多办学不规范的培训机构。有502家无证无照机构在面向中小学生进行学科和学科延伸类的培训，还有其他无证无照和有照无资质的机构。其中有照有资质的机构，只有三分之一！”

起草团队负责人张杰（化名）一边参与调查，一边与同事感叹：这样的“三无”机构，对推进素质教育，减轻中小学生过重的课外负担，是极大的干扰。“我们觉得，有必要对市场建立一个长效管理机制。”张杰解释说，所谓长效管理，就是贯彻新修订的民办教育促进法，全面加强对培训教育机构的规范管理，核心要义，“要把教育当成一个需要准入的行业”。

短短的两个月，完成清查、整治、巩固三个阶段的工作，接下来就进入管理-制作文本的第四阶段。

文件起草需要专业的团队。4月9日下午5点半左右，当董圣（化名）返回所里时，他一眼就看见张杰与“牛大姐”立在他的办公室门口。这时，天已经黑了。

“我们之前主要是研究学历教育的，整个上海的民办高校只有18家，但是民办教育机构有7000家，要制定管理办法，谈何容易？”时间紧，任务重，要求高，董圣不敢贸然答应，却最终被说服，在终身教育处指导和帮助下，一起组建团队。

第一桩事是排摸市场。团队成员走访20多家培训机构，开了好多座谈会，到四委局各个相关处室进行访谈，对比掌握了20多个省市的设置标准，也请外地的专家到上海来传经送宝。

各地对这个话题都很敏感，团队成员在各个微信群求教，获取情报，第一时间掌握最新的动态。所里两位博士，还同步开展对日本、韩国和我国台湾地区、我国香港地区“影子教育”比较研究。通过各种渠道、各种方式，文本组获得大量一手数据。

对每个问题都一一回应

6月初，夕阳西下时分，市教委31楼，起草团队带着已经打磨过十几稿的文件，向委领导进行了第一次汇报。

市教委副主任贾炜马上召集教委相关处室经常性地开会研商，讨论文件。从那一周开始，每周开一次讨论会，范围慢慢扩大到各个处。

市教委内部磨好了，再和各个委办局磨。

“刚开始，我们在起草管理办法时，考虑到节约文件资源，其实是把营利性机构和非营利性机构放在一起写的。后来，民政部门的同志提出，应该把两者分开来写。我们很快吸收了这个好建议。”董圣说。

最困难的时候，是暑假前后。

这时，是暑假培训市场的“旺季”，是培训市场整治艰巨期，连年初缴械投降的奥数“四大杯”也忍不住凑热闹，“化了妆”想要卷土重来。

这时，更是需要各个部门达成共识的时期，是文件的成型阶段，需要把文件的基础框架和主体内容确定下来。

好在各个部门在暑假里不断碰撞，不断形成新的共识。

9月2日，刚开学，市教委趁热打铁在华东师大开了一个高层专家咨询委员会，把稿子抛出来，请各位专家找问题、提建议。

有专家颔首认可，但不少专家提出各种各样的问题。

起草团队认真吸取专家意见，并且对每一个问题都一一回应。“我们还是那个原则，要回应老百姓的关切，不能让无证无照无资质的机构，害了我们的孩子。”

10月1日凌晨，就在人们惬意地准备享受国庆长假时，文件的征求意见稿在市政大厦33楼办公室整装待发，准备寄往30位“大咖”专家的手里。

“我们等候回音、电话咨询、登门造访，根据专家的意见又反复修改。”董圣说，在这个阶段，市教委领导和起草团队一起加班，逐条逐句进行修改。

座谈会上家长炸了锅

除了处室、委办局、专家，起草团队还要听取需求侧和供给侧的意见。

座谈会，也请家长来。

10月，当征求意见稿发到家长手中，座谈会上，一下子炸锅了！

有家长说，“我们不管什么照什么证，把成绩提高了就好。”

有的家长不理解：“你们把杯赛停了，证书没了，我们没法升学……”

这时，有家长站起来说，“杯赛的事情，上面在抓了。而且无证无照的机构存在很多风险。教芭蕾舞的把孩子教瘸了，教游泳的把孩子教溺水了，教奥数的把孩子教厌学了……”座谈会上，出现了“家长说服家长”。

但也有家长对不报名参加补课，觉得“根本不可思议！”“放学了，孩子有地方去。当然需要培训机构。”“培训就应该供应充足，价格合理，入学就近。”

“‘一标准两办法’，在制定的过程中，把握的第二个平衡点，就是在规范市场的同时，考虑到家长的需求，考虑到家长对孩子进一步学习、个性教育方面好的需求。”教育界人士说。

到了培训机构的座谈会，“有证有照”的机构代表来了，“有照无证”、“无证无照”的也来了。“有证有照”的机构，恨不得准入门槛标准“高点，再高点”。“有照无证”、“无证无照”的，战战兢兢，担心跨不进门槛，租不起大场地，腾笼换鸟无望。

团队里的“牛三姐”

在经历100多次座谈会，磨了39稿之后，11月27日，“一标准两办法”最终成稿，提交市政府常委会议审议。

团队中的三位女将，分别擅长管理协调、研究报告、数据分析。每每时间急、任务重时，总有她们的身影，如牛负重，有了一股子牛脾气，被大家称为“牛三姐”。

夜以继日的沟通协调，“牛大姐”在短时间内用坏了两个手机。10个月的辛劳，历历在目，如今变成她的一句笑言：“感觉通过打了这场硬仗，我们能力提升了不少。”

“这10个月，真的很不容易。”“牛二姐”说，调研、整治、巩固提高、建立长效机制，这四个阶段的每一件事情，都有一个团队，一个团队背后就是巨大的工作量和付出。

负责数据分析、政策图解的“牛三姐”回忆，为了确保文字精准一字不漏，大家轮流读稿，“一个人嗓子读哑了，另外一个人接着读。”

“啃了许多硬骨头，整个过程我们最终还是以理服人”，张杰表示。

就在年底，上海的杯赛市场再起波澜，市教委频频亮剑。奥数“四大杯”全部退出上海市场，3E少儿英语测试被调查……家长们关注的杯赛问题，也是起草文件中的一个新挑战。“最终，对教育培训机构举办杯赛的管理，纳入‘一标准两办法’中，将来据此来管理杯赛的无序状况。”

减负也许是一场持久战

昨天，“一标准两办法”终于出台。但是团队并没有“石头落地”的感觉，他们说，“一标准两办法”是工商、民政、人社、教委各个部门团结协作的成果。如何真正地让孩子们减负，标本兼治，“也许，会是一场持久战”。

在规范整顿培训市场的同时，本市正打起一套“减负组合拳”，教育指挥棒也将做渐进式的调整和改变，综合素质评价传递素质教育风向标。之所以是渐变，是因为“不能一下子踩刹车，否则容易翻掉。”针对家长们的担心，“没了杯赛，升学怎么办？”本市将出台幼升小、小升初入学评估指南，今后不看证书，学校也能选出好学生。从“育分”到“育人”，聚焦孩子的全面发展。

让孩子们，眼里有光。

让孩子们，闪闪发光。