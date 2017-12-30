试驾别克高档中型MPV——GL6

如******有老下有小的年轻家庭越来越普遍，于是也产生了全家出行与私家车承载能力的矛盾：五座车坐不下；七座车体型大，平时利用率又不高，怎样才能既适合现代年轻大家庭日常使用，关键时刻又满足全家出行的需求呢？

一款15万左右的六座高档中型MPV还是较为陌生的新事物，别克GL6能否得到目标消费者的认可？我们也通过第一时间的试驾体验进行深入了解。

别克MPV家族

专属设计优雅宽绰

作为继GL8之后别克品牌在MPV市场的全新力作，在外观造型上，别克GL6延承了别克GL8的设计理念，尤其强调了一以贯之的别克 MPV 专属视觉符号，包括别克家族化的飞翼式镀铬进气格栅、首次采用别克创新光幕技术的展翼型LED日间行车灯、流畅的车窗一体流线和双掠峰侧腰线，B柱往后连同尾门玻璃都采用隐私玻璃，营造出不错的高档感。

GL6的内饰风格同样“很别克”，环抱一体式悬浮设计优雅精致； 展翼式中控台造型配合贯穿式镀铬条点缀，提升了横向空间感；全系标配的超大全景天窗也令车内空间更为宽敞明亮。

六座空间布局灵活便利

GL6的座舱空间，座椅排布和空间利用是重点，也是亮点。别克GL6采用“2+2+2”的座椅布局，每个座椅不仅靠背角度可以进行30度的调节，而且还能整体前后调节210mm。如果第三排没有乘客，第二排乘员完全可以翘着二郎腿半躺着睡觉！

得益于2796mm 的长轴距和阶梯式的高效空间布局，GL6的第三排座椅可以让一位身高180cm，体重80多公斤的大汉，在分别将一二排座椅调整合适坐姿后，完全无碍地坐入第三排。乘客从车外进入第三排也很方便，只须单手一个动作就能将二排座椅轻松向前翻折，留出轻松进入的空间。作为一款能够容纳6人乘坐的 MPV，别克 GL6提供了多达43处储物空间。当第二、三排座椅都放倒时，容积高达1521升。

1.3T动力扭矩充沛

行驶舒适感强

别克GL6的另一个创新是搭载了一台全新的1.3T Ecotec双喷射涡轮增压发动机，它采用了同级首创的双喷射喷油和小惯量涡轮增压器等多项创新技术，匹配6速DSS智能变速箱，可输出120kW最大功率和230Nm最大扭矩，百公里综合油耗仅为6.6L。特别值得一提的是，GL6所使用的1.3T+6AT的动力组合还拥有不错的动力储备，从100km/h至140km/h的加速表现不俗，高速公路超车亦可从容应对。

别克最新eConnect

智能互联科技领先实用

别克GL6在互联科技上，也已深入到生活中的方方面面。不仅搭载了OnStar 安吉星全时在线助理，提供22项服务并自带车载4G LTE移动WiFi热点功能，而且还装备了最新的eConnect智能互联科技，最大亮点是强化了以“云”端为中心的智能语音交互和实时路况导航。

2018C-NCAP

五星安全标准设计

在安全方面，GL6同样传承了别克的专长，全系标配前排安全气囊、前排侧气囊，和贯穿三排的一体式安全气帘，并标配拥有多达20项扩展功能的博世9.1 ESP 电子稳定控制系统、TPMS 智能胎压监测系统等。同时，GL6还配备了别克eProtect 智能安全科技，包括FDI 前方车距提示、FCA 前方碰撞预警、LDW车道偏离预警、APA 自动泊车及 SBZA 侧盲区预警系统等，为用户提供了周到的安全防护。

优雅动感的设计、2+2+2六座布局、高效平顺的动力表现、舒适的底盘调校、丰富的安全与互联科技，包括14.49-16.69万元的亲和价格，都切中目标市场的脉搏。针对年轻大家庭的用车需求，别克GL6以非常明显的长板优势，为用户提供了一个“让幸福不缺席”的新选择。

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