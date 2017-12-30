严禁举办面向小学生的学科类竞赛，培训机构授课不得晚于20时30分

晨报记者 樊 巍

走美杯停赛，迎春杯停赛，数学大王停赛……昨天杯赛停赛消息接二连三。至昨天，奥数“四大杯”全部退出上海。此前，还有信息杯等小杯赛停赛、3E被调查等消息。明年小学生杯赛还有没有？小升初是否还需要备个证？

旨在促进民办培训机构健康发展、规范教育培训市场秩序的《上海市民办培训机构设置标准》、《上海市非营利性民办培训机构管理办法》和《上海市营利性民办培训机构管理办法》（简称“一标准两办法”）昨天出台，将于2018年1月1日起实行。今后本市将严禁培训机构举办面向小学生的学科类竞赛，严禁公、民办学校将竞赛成绩作为入学升学的参考。

此外，“一标准两办法”规定，补课今后要基于课程标准，严禁超前、抢跑和拔高；孩子补课不得晚于晚上8点半等家长关心的内容。

就文件的三大核心内容，晨报记者请上海市教委终身教育处处长陶文捷做了独家解读。

补课严禁超前和拔高

“管理办法一共有七个章节，除去总则、附则，专门有一章辟出来写义务教育，这是文件的第一个重点”，陶文捷说。

首先，“一标准两办法”的一个最重要内容是对义务教育学科延伸补课做了规定。今后，孩子的补课，要求基于该学段孩子的课程标准，严禁超前、严禁抢跑、严禁拔高。接下来将形成专门的督学队伍，专门来看培训机构的补课，是否违背课程标准。对违背课程标准的行为和机构，严肃查处，并将勒令其整改。

其次，在新出台的本市民办培训机构管理办法的文件中，规定了民办培训机构的授课结束时间不得晚于20时30分。从教育的特殊性上，保证孩子的休息时间，体现了保护孩子的良苦用心。做这么细致的时间规定，20时30分，这在以往这么高级别行政管理部门发布的文件中，是没有的。

第三，对杯赛做出严格规定。包括三个维度：一是严禁培训机构举办面向小学生的学科类竞赛；严禁公民办学校将竞赛成绩作为入学升学的参考。在公民办学校的招生过程，进行全程录音录像，并将之纳入招生专项督导。违反规定的学校进行“双减”（连续三年减招生计划、减扶持资金）。从源头方到使用方两头，抓住竞赛的“牛鼻子”。第二个维度是，面向义务教育其他年龄段学生的学科类竞赛，必须事前备案，但竞赛不得与升学、入学挂钩。第三个维度是，对非学校、非培训机构举办的竞赛，比如协会、民间团体等举办的竞赛，认定为干扰教育教学活动，将作为无证无照、需要整治的对象。对此，将按照《民办教育促进法》等相关法律法规，教育、工商等相关部门将一起对之严肃处理，勒令停办。

这一规定，具体而明确。前提是，支持严查严管，促进培训机构和市场持续健康地发展。

机构老师须持教师证

在严查严管的同时，“一标准两办法”又结合上海情况，疏堵结合，保证培训机构的基本办学条件。这是这个文件第二个重点。其中，“两升一落实”成为亮点。

“两升”，守住安全和质量的底线。安全是底线，机构必须通过消防部门的安全检查，才能开设，这一标准较之以往有提高。质量上，要求培训机构的老师，必须具有教师资格证。升的是安全和质量。此外，文件规定同一培训时间的生均场地不得低于3平方米，这也是为了更好地保障学生的受教育权利。

“一落实”，落实的是民办培训机构属地化管理问题。以往最头疼的是教学点的管理问题，“批的区管不了，管的区批不了，职责不清，属地化管理不能落实。”陶文捷表示，今后对之有明确的规定，就是非营利的机构不能跨区设立分支机构； 营利性机构跨区设立，需要重新登记，办理许可证，这样对属地化管理进行保障落实。

建立联合执法机制

要把纸面上的文件，成为可落实、可操作的方案，“就需要建立一个联合执法的机制”。这也是“一标准两办法”的第三个重点。

其核心内容是，建立市、区、街镇三级监管机制。市、区教育部门、人力资源社会保障部门发挥行业管理作用，增加人员配置，设置专门工作机构和服务窗口。市、区工商（市场监管部门）、民政部门、公安、消防、宣传等部门分工合作，职责明确。

由此，建立三个工作机制：一是巡查机制，把教育培训市场管理，纳入到各区及街镇网格化管理系统，及时巡查发现违法违规线索；二是归口受理和分派机制。由教育部门归口受理网格化发现和各种投诉举措、信访情况，对线索初步查实后，分派到各相关部门及街镇及时处理； 三是联合执法机制，对涉及多部门的违法情况，区及街镇由市场监管部门依法定职责，会同相关部门联合执法，并由街镇做好维稳和善后工作。