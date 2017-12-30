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新年戏曲晚会在京举行 习近平李克强张德江俞正声张高丽栗战书汪洋王沪宁赵乐际韩正出席观看

来源： 新华网

         新华社北京12月29日电（记者邹伟　胡浩）2018年新年戏曲晚会29日晚在国家大剧院举行。党和国家领导人习近平、李克强、张德江、俞正声、张高丽、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正等，与首都近千名群众欢聚一堂，一起观看演出，喜迎新年的到来。

夜色中的国家大剧院华灯璀璨，戏剧场内温暖如春、笑语盈盈。19时50分，习近平等党和国家领导人来到晚会现场，同前来观看演出的老艺术家们一一握手，全场响起热烈的掌声。

戏歌传新韵，领航新征程。一曲荟萃了9个地方剧种的戏曲联唱《一个都不能少》拉开整场晚会序幕。新编节目《古戏迎新春》喜庆欢乐的基调，绽放出浓浓的春意。赣南采茶戏《永远的歌谣》、上党梆子《太行娘亲》的精彩片段表达了革命战争年代共产党员坚定信仰、敢于牺牲的无畏精神。《谷文昌》《李保国》《黄大年》3个剧目片段再现了英模人物的感人事迹。京剧《在路上》等作品反映了戏曲艺术在现实题材创作中所取得的阶段性成果。昆曲《昭君出塞》、锡剧《珍珠塔》、梨园戏《董生与李氏》、京剧《徐策跑城》等经典片段，以及少儿戏曲表演《盛世新蕾》，集中展示传统艺术历久弥新的艺术魅力和古老剧种薪火相传、人才辈出的时代景象。“双锤”“舞叉”“耍枪”“珠”“手绢”“水袖”等绝活技巧，一招一式凝聚了历代戏曲人的潜心、专心、信心、恒心，彰显了中国戏曲的风采。原创戏歌《领航新征程》激昂的旋律将晚会推向高潮，展现了全党全国各族人民在以习近平同志为核心的党中央带领下，不忘初心谱新篇、同心共筑中国梦的坚定信念和决心。艺术家们的精彩表演赢得全场阵阵喝彩和热烈掌声。

今年的新年戏曲晚会着重呈现新创作品片段，加大现实题材比重，各剧种具有代表性的名家名角登台献艺，在晚会举办的第5年实现了31个省区市代表性剧种的全覆盖。

在京中共中央政治局委员、中央书记处书记，党和国家有关领导同志，有关部门负责同志等观看了演出。

【纠错】 责任编辑： 马俊卿

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