一袋大米的自白：做“最美食物包”一份子，我骄傲！| 视频

新民晚报新民网记者 李若楠 徐鸣慧



我是一袋大米 我自重5公斤 被放在超市的货架上售卖 ...... （视频38.5MB，请在wifi下欣赏） 新民晚报新媒体 徐鸣慧 摄制

12月9日

那是一个周末

一群人的到来让超市变得异常热闹

他们是穿红色和橙色马甲的志愿者

有成人、也有少年

手里都拿着一张牌子

微笑着向来往的顾客讲述着什么

还没搞明白他们在干什么

一对年轻夫妇带着小孩来到货架前

他们看产地、比日期

最终选中我放进了购物车

想着兄弟我终于要离开超市了

心里还有点小兴奋

可是奇怪

买齐东西

结完账

他们唯独没有把我带回家

而是送到了刚刚那些志愿者的手上

“谢谢您为困难家庭送上新年礼物！”

诶？什么情况？再听听

原来这些志愿者是在购物的顾客中做募捐呢

为200户社区困顿家庭募集新年礼物

市民既可以把家中闲置食品带来捐赠

比如大米、食用油、五谷杂粮等不易变质食品

也可以直接在超市购买折扣商品捐赠

“您的余量食物将给这些家庭很大帮助

您的爱心将给他们带去温暖

您捐赠食物的去向也可以查询……”

几位志愿者小姐姐说的真好

这么有意义的活动

难怪有这么多顾客慷慨解囊

同样是一袋大米

我突然觉得自己的价值不一样了

两天时间里

除了我兄弟大米

食用油、小米、面粉、面条、方便面等一众食品小伙伴不断地被爱心顾客送到劝募登记处

我们的队伍越来越壮大

志愿者把我们装箱打包

竟然足足有39箱

食物银行运营中心仓库一景。徐鸣慧 摄

周日晚上

我们被装上车

送到浦东峨山路绿洲食物银行“大本营”

36箱、37箱、58箱、71箱……10家超市

1.2万余件、总重近10吨的食物小伙伴在此汇合

徐鸣慧 摄

把“大本营”都挤满了

真心为这么多爱心人士点个大大的赞！

徐鸣慧 摄

“现在开始统计大米

先记5公斤的

一袋，两袋……”

没过几天

一群志愿者来了

在工作人员的带领下

我们被分类、统计、放到了仓库的货架上

“最美食物包”。徐鸣慧 摄

听工作人员说

我们未来都会成为“最美食物包”的一份子

而且我还是其中的骨干成员呢

每个月他们会将我们按需

组合成总价在120元左右食物包

发放给

有因病致贫

失去父母的未成年人

低保孤寡老人等困难家庭

爱心食物包。徐鸣慧 摄

其实

我们这批10吨食物远远不够全年的发放量

还需要有爱心企业和人士捐赠各种余量食物

一起为点亮困难家庭的希望努力

这就是我们的使命！

12月发放的“食物包”。徐鸣慧 摄

盼啊盼啊

终于盼到了15日

这是“最美食物包”每月发放的日子

没想到这么快

就轮到我执行光荣的使命了！

今天和我一起出发的

还有孪生兄弟另一袋5公斤大米

以及1公斤面粉

400克小米

500克白砂糖

5包方便面等等

还挺丰富的吧

工作人员提早把我们分装好

这一次是志愿者小金冒雨上门

把我和另一袋5公斤大米装进自行车车筐

又提上两袋食物出发了

阵阵冬雨打在我们和志愿者小金的外衣上

可我们的心都是暖的

我的目的地是年近九旬孤老李老伯的家

李老伯的家很简陋

可他和他养的小猫热情地迎接我们

“上次送的还有呢，真谢谢你们！”

李老伯打开厨房里放米的柜橱

这里就是我的新家啦！

志愿者小金继续上路

她要把另一个营养食物包送给先天残障的顾老伯

营养麦片这些细软的食物最适合卧床的老人

食物包想得真贴心

虽然我已经抵达爱心使命的终点站

但我的食物小伙伴们还在路上……

成为“最美食物包”的一份子

我们骄傲！

受助居民自行前来领取食物包。徐鸣慧 摄



编辑：唐梦葭