习近平出席新年茶话会 这几件重大事件让总书记念念不忘

央视网消息：12月29日，全国政协在北京举行新年茶话会。习近平出席茶话会并发表重要讲话。

十九大新一届政治局常委悉数到场。

回顾2017：岁末盘点 一年来成绩沉甸甸

习近平指出，2017年是党和国家发展进程中具有里程碑意义的一年，中国特色社会主义各项事业取得新的重大成就。他特别提到了几个重大事件。

我们举行朱日和沙场点兵，庆祝中国人民解放军建军90周年，集中展示了人民军队在中国特色强军之路上迈出的坚定步伐。

我们庆祝香港回归祖国20周年，鲜明宣示“一国两制”方针不会变、不动摇，“一国两制”实践不变形、不走样。

我们坚持一个中国原则与和平统一，促进两岸交流交往，坚决反对“台独”。

我们开展全方位外交，积极推动构建人类命运共同体。

推进全面深化改革，完成79个重点改革任务，中央和国家机关有关部门完成211个改革任务，各方面共出台399个改革方案。

中国共产党坚持全面从严治党永远在路上，反腐败斗争压倒性态势已经形成并不断发展巩固。

中国共产党召开了第十九次全国代表大会，描绘了决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程、实现中华民族伟大复兴中国梦的宏伟蓝图，吹响了新时代沿着中国特色社会主义道路奋勇前进的嘹亮号角。

展望2018：开局之年 纪念之年 关键一年

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。

因此，习近平指出，2018年，我们要全面贯彻中共十九大精神，以新时代中国特色社会主义思想为指导。

我们要以改革的实际行动庆祝改革开放40周年，继续沿着改革开放的康庄大道奋勇前进。

从现在起到实现决胜全面建成小康社会的奋斗目标，只有1000多天了。讲话中，习近平引用孔子的“逝者如斯夫！不舍昼夜”，用以形容时间如白驹过隙，表现实现目标的紧迫性。从而提出要求：我们必须走在时间前面，成为时代的弄潮儿。

掌舵领航：围绕中心 劲往一处使

习近平指出，中共十八大以来，在新中国成立，特别是改革开放以来长期努力的基础上，全党全国各族人民团结奋斗，推动中国特色社会主义进入了新时代。我国发展取得的成就万涓成水，汇流成海，形成了推动中华民族阔步前进的历史洪流。讲话结尾引用唐诗“潮平两岸阔，风正一帆悬”,传神般表现出当前良好的环境和正确的前进方向，以及灿烂的前景！

新时代中国特色社会主义的航线已经明确，中华民族伟大复兴的巨轮正在乘风破浪前行。在这艘巨轮上，每一份力量都不可或缺。

2017即将过去，2018正在走来。我们坚信，有中国共产党掌舵领航，有中国改革发展的浩荡东风，有全国各族人民扬帆划桨，中华民族伟大复兴的巨轮一定能够抵达光辉的彼岸！（文/刘亮）