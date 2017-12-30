【经济实说•老外谈】高质量发展成为中国经济建设主旋律

来源：国际在线|编辑：靳松

作者：亚希尔·哈比卜·汗（巴基斯坦）

日前结束的中央经济工作会议将推动高质量发展确定为中国当前和今后一段时期经济建设的根本要求。在经历几十年持续的高速增长后，中国开始理性地调整经济发展模式，将“高质量”确立为衡量经济健康发展的新尺度。

高速增长让位于高质量发展，这种改变并非偶然，而是中国基于以往的政策实践进行的有计划性的变革。改革开放初期，中国经济发展追求的是“又好又快”，目标是扩大经济总量。从1979年到2012年，中国经济年均增速达到9.8%，之后甚至达到两位数，这使得中国一跃成为世界第二大经济体。然而，单纯追求速度的增长模式带来了一系列问题，如过度消耗资源、区域发展不平衡、环境恶化、产能过剩、债务增加等。与此同时，中国GDP增速开始从峰值下滑，2014年降到7.5%，后来又降到6.5%。审时度势，中国政府作出了经济发展进入“新常态”的重大判断，为深化经济改革、转变增长方式奠定了基础。

在实现高质量发展的道路上，中国把科技创新、教育投入摆在核心位置。2006年中国发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》提出了到2020年中国进入创新型国家行列、到2050年成为世界科技强国的宏伟目标。当前，中国正在加快建设科技创新中心。中国工信部曾提出，到2025年，中国将形成40家左右国家制造业创新中心，涉及领域包括信息技术、智能制造、新材料、生物医药等。

对科技研发投入的力度，是一国提升发展质量的关键。近年来，中国研发经费投入持续增长，总量保持在世界第二位，中国研发投入额占全球研发经费总数的20%。科学和工程领域的项目和企业都会优先得到中国政府的经费资助。

与之相配套的是中国对科学和工程教育的大力支持。中国在科学与工程学士学位的授予数量上正在向世界第一迈进，占全球授予总量的约1/4。中国科学与工程博士学位授予数量仅次于美国，居世界第二位。

在国家政策的推动下，一批中国高科技企业异军突起，成为中国创新浪潮的领军者。以生产无人机闻名世界的大疆创新科技有限公司和致力于数字化智能高端装备研发制造的新松机器人自动化股份有限公司是其中的代表。这两家公司曾入选2016年全球机器人公司50强榜单。凭借一流的创新能力、突破性的技术应用、显著的商业影响力，大疆和新松已经成为行业创新的标杆、“中国智造”的名片。

人工智能被广泛认为是下一个创新和增长前沿，中国已将人工智能的发展上升为国家战略。2017年7月中国国务院印发的《新一代人工智能发展规划》提出，到2030年，中国的人工智能理论、技术与应用总体要达到世界领先水平。

中国经济转型大步向前，赢得了国际舆论的高度肯定。美国国际战略研究中心发布的一份报告指出，旨在全面升级中国工业的《中国制造2025》是一项雄心勃勃的规划，它的指导方针是以创新驱动制造业、强调质量胜过数量、实现绿色发展、优化工业结构、培育人才。它将助力中国加强制造业创新，促进产业转型升级，成为全球高科技领导者。

（作者：亚希尔·哈比卜·汗，巴基斯坦高级记者，为《新闻报》、《每日新闻》、《今日巴基斯坦》等多家报刊供稿。编译：杨欢）

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