【聚焦】围绕乡村振兴，中央农村工作会议透露了哪些新信息

刚刚闭幕的中央农村工作会议对实施乡村振兴战略作出新的全面部署，明确了乡村振兴战略的根本原则和实施路径，为中国特色社会主义进入新时代做好“三农”工作指明了方向。
党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，贯彻新发展理念，勇于推动“三农”工作理论创新、实践创新、制度创新，农业农村发展取得了历史性成就、发生了历史性变革，为党和国家事业全面开创新局面提供了有力支撑。
和小编一起听听权威专家如何解读此次会议精神。
增强实施乡村振兴战略的紧迫感
增强实施乡村振兴战略的紧迫感
五年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各级农业部门积极适应把握引领新常态，直面问题，攻坚克难，扎实工作，农业农村经济发展取得重大成就，为经济社会发展全局提供了有力支撑。
农业部部长韩长赋
会议指出，农业强不强、农村美不美、农民富不富，决定着亿万农民的获得感和幸福感，决定着我国全面小康社会的成色和社会主义现代化的质量。如期实现第一个百年奋斗目标并向第二个百年奋斗目标迈进，最艰巨最繁重的任务在农村，最广泛最深厚的基础在农村，最大的潜力和后劲也在农村。
农业部部长韩长赋 中国人民大学农业与农村发展学院教授孔祥智 走中国特色社会主义乡村振兴道路
农业部部长韩长赋
中国人民大学农业与农村发展学院教授孔祥智
走中国特色社会主义乡村振兴道路
会议提出了实施乡村振兴战略的目标任务和基本原则，强调“走中国特色社会主义乡村振兴道路”，并提出了“重塑城乡关系，走城乡融合发展之路”“巩固和完善农村基本经营制度，走共同富裕之路”“深化农业供给侧结构性改革，走质量兴农之路”“坚持人与自然和谐共生，走乡村绿色发展之路”“传承发展提升农耕文明，走乡村文化兴盛之路”“创新乡村治理体系，走乡村善治之路”“打好精准脱贫攻坚战，走中国特色减贫之路”。
中国社科院学部委员张晓山 农业部部长韩长赋 国家粮食局新闻发言人陈书玉 农业部部长韩长赋 推进乡村治理体系和治理能力现代化
中国社科院学部委员张晓山
农业部部长韩长赋
国家粮食局新闻发言人陈书玉
农业部部长韩长赋
推进乡村治理体系和治理能力现代化
会议明确指出，实施乡村振兴战略，要“统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化”，并提出“建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的现代乡村社会治理体制，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系”。
中国社科院农村发展研究所所长魏后凯 中国社科院学部委员张晓山 中国农业经济学会副会长刘奇
中国社科院农村发展研究所所长魏后凯
中国社科院学部委员张晓山
中国农业经济学会副会长刘奇
内容来源：《光明日报》12月30日