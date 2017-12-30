2017，谢谢你温暖的怀抱

2017即将结束

这一年

有太多太多温暖的事情

令人记忆犹新

如果用一个动作来总结2017的温暖

那便是“抱”

一个紧急的公主抱

或许能挽救一条生命

一个离别的拥抱

或许是此生最深刻的记忆

一个不经意的怀抱

或许就成为守护一生的承诺

……

坚实的臂膀

温暖的胸膛

一次相拥

一个怀抱

是最动人的瞬间

此刻

你能想到最温暖的时刻是什么？

1

医者仁心，不仅在于高超的医术，还有一颗能温暖患者的心。

2月27日，山西长治医学院附属和济医院手术室里，82岁的老人因骨折即将手术，可她恐惧不安，全身颤抖，眼泪在眼圈里打转。护士紧紧地抱住她说：“别怕奶奶，睡一觉，我们一直在。”在她怀里，老人慢慢放松，最终手术成功完成。

2

危急时刻，还有你最及时的怀抱。



今年6月，贵州某十字路口，一摩托车刚停稳，2岁男童就下车朝马路对面跑去。这时，一黑色轿车正驶向他，执勤交警快速冲上前将男童抱起，避免了意外发生。

3

这一刻，多想抱你到永远……



高考期间，四川民警孔洋一直在外执勤，没有回家。6月7日晚，他在巡逻时偶遇散步的妻儿，儿子多日未见爸爸，一把抱住他，带着哭腔喊：“爸爸，爸爸，你怎么还不回家？”

4

就算忘了全世界，我也不会忘了，怀里是我最爱的人。



6月25日，一位老人抱着1岁半的外孙离开家后走丢。老人70多岁，患脑萎缩，记不得回家的路，于是就一直站在路边等家人来。整整一夜，老人把外孙抱得紧紧的，一动不动。第二天，女儿根据一网约车司机提供的线索找到了爷孙俩。

5

你抱住我挡住飞石的那一刻，我便知道，你是我今生值得托付的人。

8月8日，四川九寨沟地震发生时，一对浙江的情侣正在一辆大巴上。突然有几块飞石砸进车窗，男孩瞬间把女孩抱住。“我当时什么都没想，就想着石头不要砸到她”事后，女孩甜蜜地说到：“回去我就嫁给他。”

6

瞬间的举动，却最是动人。



8月25日，四川泸州一位近70岁的卖菜婆婆，在农贸市场晕倒，民警赶到后，抱起婆婆，小跑近200米抱上警车，将其送医。

7

如果没有监控，你永远不知道他们为了生命有多拼！



9月11日，河南郑州市人民医院，一老人抱着1岁多的女孩跑进医院。值班护士初步判断孩子窒息，接过孩子扭头一路飞奔。经抢救，孩子终于哇的一声哭了出来，护士也跟着哭了。

8

就算大雨让整座城市颠倒，警察蜀黍也会给你“公主抱”。

9月25日，江苏南京一场暴雨过后，某铁路桥下积水很深，一辆汽车开进了积水中，瞬间抛锚。辅警见状，赶紧冲入积水中，将司机从车中抱出转移到安全场所。姑娘连声道谢，辅警却腼腆地说：“应该做的，不用谢！”

9

这世界好暖，正因为有这样温暖的陌生人。



10月4日，重庆大渡口区一名1岁男孩跟着妈妈乘车回家时，突然身体抽搐，失去意识。男孩的妈妈抱着孩子往最近的诊所跑，可体力透支走不动。就在她感到无助时，一名少年及时伸出援手，抱着孩子继续奔向诊所……

10

一个小小的拥抱，温暖的是人们的心。

10月17日，山东青岛一辆公交车上，两位行动不便的老人下车时，驾驶员急忙赶去帮忙。其中一位老人实在腿脚不便，他干脆将老人直接抱下了车。而这位驾驶员，只是众多“抱老人”上下车司机中的一位。

11

你兢兢业业教授我，我愿永远紧紧拥抱你。

一条腿，一根拐杖，山东女教师孟凡琴在三尺讲台上，跳跃讲课19年。一堂课45分钟，她要单腿跳跃370多次。今年10月，在社会各界的帮助下，她装上了假肢。第一次用双腿迈进了校园，学生们高兴地排队抱她。

12

危急时刻，幸而有你临危不乱的拥抱。

11月19日，山东曲阜高铁车站G64次列车车门即将关闭时，一个3岁的小女孩突然从车厢跑下来，随后她发现自己的家人还在车上，又哭着向正在关闭的车门走去。紧急时刻，站台客运员一把将孩子抱进怀里，避免了意外的发生。

13

我能为你做的或许不多，但我愿倾其所有去抱起你。



12月2日，广西玉林一辆电动三轮车撞倒一名幼童后逃逸，幼童躺在马路中央，路人观望犹豫时，一名红衣小男孩迅速跑去将其抱起，拖到路边，并用纸巾为他擦拭。

14

逆行的英雄，怀中抱着的，不仅是大家的安全，更是一种责任。



12月5日，湖北十堰一居民楼7楼厨房发生火灾。液化气罐熊熊燃烧，阀门已被烧化，无法关闭，随时可能爆炸。两名消防员徒手抱着着火的液化气罐，接力将其从7楼拎到空旷地。

15

哪怕全世界将我抛弃，你依然会温柔地把我抱起。



12月19日，云南楚雄一名刚出生20天左右的男婴被丢弃在公园，当时室外气温只有几度，孩子因受冻，身体出现抽搐症状。值班民警发现后，脱下警服，小心翼翼地将孩子包裹好，用身体为孩子取暖。

16

你养我长大，我陪你变老。若可以，我愿一直这样抱着你。



广州的李肖霞奶奶今年106岁，多年来，五个儿女一直轮流陪护。今年3月，李奶奶起夜时头撞在门上，之后便处于瘫痪状态。儿女们悉心照料，每天记录喝水量、排尿量，甚至抱着老母亲帮她排便。今年10月，李奶奶竟奇迹般的好了！他们说：“我妈妈比什么都珍贵。”

17

此一别，不知相聚是何时，只能深深相拥，兄弟，再见！



“铁打的营盘，流水的兵。”退伍季，老兵们脱下军装、惜别战友、告别军营……虽万般不舍，仍含泪离别。他们互相拥抱、叮嘱，依依不舍地告别朝夕相处的战友们，踏上返乡的归途。

2017年

17张照片 、17个怀抱、17个故事

……

幸而有你们

用无声的拥抱

温暖这世界

2018年

愿我们都能彼此温暖相拥

因为

这，就是中国温度！

来源：中国新闻网（ID：cns2012），综合央视新闻、新京报、澎湃新闻、重庆广电、广州日报等

本期编辑：崔鹏、杨翘楚