新年戏曲晚会在京举行

央视网消息（新闻联播）：2018年新年戏曲晚会29日晚在国家大剧院举行。党和国家领导人习近平、李克强、张德江、俞正声、张高丽、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正等，与首都近千名群众欢聚一堂，一起观看演出，喜迎新年的到来。

夜色中的国家大剧院华灯璀璨，戏剧场内温暖如春、笑语盈盈。19时50分，习近平等党和国家领导人来到晚会现场，同前来观看演出的老艺术家们一一握手，全场响起热烈的掌声。

戏歌传新韵，领航新征程。一曲荟萃了9个地方剧种的戏曲联唱《一个都不能少》拉开整场晚会序幕。新编节目《古戏迎新春》喜庆欢乐的基调，绽放出浓浓的春意。赣南采茶戏《永远的歌谣》、上党梆子《太行娘亲》的精彩片段表达了革命战争年代共产党员坚定信仰、敢于牺牲的无畏精神。《谷文昌》《李保国》《黄大年》3个剧目片段再现了英模人物的感人事迹。京剧《在路上》等作品反映了戏曲艺术在现实题材创作中所取得的阶段性成果。昆曲《昭君出塞》、锡剧《珍珠塔》、梨园戏《董生与李氏》、京剧《徐策跑城》等经典片段，以及少儿戏曲表演《盛世新蕾》，集中展示传统艺术历久弥新的艺术魅力和古老剧种薪火相传、人才辈出的时代景象。“双锤”“舞叉”“耍枪”“珠”“手绢”“水袖”等绝活技巧，一招一式凝聚了历代戏曲人的潜心、专心、信心、恒心，彰显了中国戏曲的风采。原创戏歌《领航新征程》激昂的旋律将晚会推向高潮，展现了全党全国各族人民在以习近平同志为核心的党中央带领下，不忘初心谱新篇、同心共筑中国梦的坚定信念和决心。艺术家们的精彩表演赢得全场阵阵喝彩和热烈掌声。

今年的新年戏曲晚会着重呈现新创作品片段，加大现实题材比重，各剧种具有代表性的名家名角登台献艺，在晚会举办的第5年实现了31个省区市代表性剧种的全覆盖。

在京中共中央政治局委员、中央书记处书记，党和国家有关领导同志，有关部门负责同志等观看了演出。