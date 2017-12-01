上海明年要干这些大事！十九大后第一次市委全会明确路线图任务书

强化创新驱动，突出制度供给，扩大服务功能，创造品质生活，全面深化自由贸易试验区改革开放，加快推进国际经济、金融、贸易、航运、科技创新“五个中心”建设，着力构筑上海发展的战略优势

中国共产党上海市第十一届委员会第三次全体会议12月30日在世博中心举行。全会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大精神，全面总结2017年工作，研究部署2018年任务，努力开创上海各项工作新局面。

全会由市委常委会主持。中共中央政治局委员、市委书记李强代表市委常委会作工作报告并讲话。市委副书记、市长应勇就贯彻落实中央经济工作会议精神做好本市经济社会发展工作作具体部署。市委副书记尹弘作关于《中国共产党上海市委员会工作规则（讨论稿）》的说明。

全会认为，今年以来，市委常委会团结带领全市广大干部群众，全力做好迎接和学习宣传贯彻党的十九大各项工作，胜利召开市第十一次党代会，统筹推进改革发展稳定各项任务，经济社会保持平稳健康发展，人民生活水平持续提高，全面从严治党深入推进，开启了建设卓越的全球城市和社会主义现代化国际大都市的新征程。

全会指出，2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。必须适应新时代、聚焦新目标、落实新部署，真抓实干、埋头苦干，才能在新征程上迈出新步伐、实现新作为。做好明年工作，要全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记“四个新作为”重要指示，全面加强党的领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持需求导向、问题导向、效果导向，强化创新驱动，突出制度供给，扩大服务功能，创造品质生活，全面深化自由贸易试验区改革开放，加快推进国际经济、金融、贸易、航运、科技创新“五个中心”建设，着力构筑上海发展的战略优势，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，保持经济社会持续健康发展，当好新时代全国改革开放排头兵、创新发展先行者。

全会强调，要准确把握大势大局，紧密结合上海实际，全面贯彻中央决策部署和大政方针。

坚定不移贯彻稳中求进工作总基调，坚持“稳”是主基调、是大局，“进”是目的、是指向，把稳的基础打得更牢，把进的势头保持和发展好，始终保持清醒头脑和忧患意识，坚决防范重大风险。

坚定不移落实高质量发展的根本要求，牢牢把握深刻内涵和基本路径，推动质量变革、效率变革、动力变革，不断增强经济创新力和竞争力。

坚定不移做深做透改革开放这篇大文章，拿出“改革开放再出发”的决心和勇气，推进基础性关键领域改革取得新突破，以更开放的姿态迎接改革开放40周年。

坚定不移践行以人民为中心的发展思想，统筹好底线民生、基本民生、质量民生，让改革发展成果更多更公平惠及全体人民。

全会指出，要以更加扎实有力的行动，在落实国家赋予的战略任务中构筑上海发展的战略优势，彰显功能优势、增创先发优势、打造品牌优势、厚植人才优势。以推进落实国务院批复的《上海市城市总体规划（2017-2035年）》为契机，突出四方面工作着力点。

一是强化创新驱动。更加重视通过政府层面创新，推动各个层面创新，加速发展动力转换。自贸区建设要坚持以制度创新为核心，发挥好先行者、试验田的作用，积极探索建设自由贸易港。科创中心建设要集聚全球科技创新资源，抢占战略制高点，尽快提升张江综合性国家科学中心的“场效应”。打响“上海制造”品牌，向产业链、价值链高端迈进，发展高端制造、智能制造，推动产业跨界融合发展，推进信息技术与制造技术深度融合。

二是突出制度供给。以更大决心和力度推进改革，提供更加完善、更加优质的制度保障，充分激发市场活力和社会创造力。要全面推进依法治市，使法治成为上海制度竞争力的重要标志。针对经济社会生活中的新情况新需求，增强制度供给的及时性。加强政府自身改革，进一步理顺政府与市场、政府与社会的关系。

三是扩大服务功能。要打响“上海服务”品牌，大力发展服务经济，提高配置全球资源的能级；发挥金融、科技、教育、医疗以及服务平台等优势，为全国乃至全球提供优质服务。要打响“上海购物”品牌，抓住举办中国国际进口博览会的重大机遇，主动顺应消费升级趋势，更好满足、创造、引领需求，建设国际消费城市。要扩大对内对外开放，积极参与“一带一路”建设，推动长三角一体化发展有新突破。要提升政府服务经济社会发展的能力和水平，更好服务人民群众和市场主体。

四是创造品质生活。要加强民生保障，精准对接群众对美好生活的需求，提高公共服务供给的效益和水平。要打响“上海文化”品牌，加快建设国际文化大都市，打造独特的文化标识，做强优势文化产业，完善现代公共文化服务体系，让更多市民共享高品质文化服务。要提升社会治理的服务能力和管理水平，把群众家门口的事办得更好，提高城市科学化、精细化、智能化、法治化管理水平。要加强生态环境保护，提供更多优质生态产品。要实施好乡村振兴战略，着力补好农村这个短板。

全会提出，要进一步优化创新创业生态，大力提升发展环境的竞争力。

打造具有国际竞争力的一流营商环境。在减权放权、简化流程、减轻企业负担上下功夫，大力做“减法”；在加强事中事后监管、优化政务服务上下功夫，积极做“加法”。用好“互联网+政务服务”，加快推进网上审批。

打造激发各类市场主体活力的政策支持环境。要增强企业发展信心，努力创造各类企业平等竞争的环境。要支持各类企业创新发展，加快构建“亲”“清”新型政商关系，发挥广大企业家的积极性主动性。

打造具有强大吸引力的人才发展环境。加大高端人才引进力度，抓紧出台人才高峰建设的针对性政策。加大人才支持和激励力度，完善贡献与所得相匹配的薪酬机制。营造浓厚的创新创业文化，鼓励创新、宽容失败，使上海成为成就事业、实现梦想的创业热土。

全会强调，要推动全面从严治党向纵深发展，努力提高领导能力和水平。牢牢把握党的十九大提出的党的建设总要求，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。打造政治过硬、本领高强、堪当重任的高素质专业化干部队伍。着力在强基层和转作风两个方面取得成效，不断深化城市基层党建。扎实开展大调研活动，深入实际、深入群众，推动解决问题、化解矛盾，以永远在路上的恒心和韧劲抓好作风建设。巩固发展反腐败斗争压倒性态势，持续强化不敢腐的威慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉。全面增强执政本领，真正肩负起时代赋予的重任。

全会指出，明年本市经济社会发展要重点做好八方面工作。

一是全面深化以自贸试验区建设为重点的改革开放，加快构筑法治化、国际化、便利化营商环境，深化国资国企改革，支持民营经济发展，落实开放型经济新体制“33条”。

二是深入推进科技创新中心建设，着力提高自主创新能力，加强科技体制机制创新，建设新型智慧城市。

三是深化供给侧结构性改革，国际金融、贸易、航运中心建设继续在完善功能、集聚机构、优化环境上下功夫，实体经济发展要不断巩固提升能级，持续推进重大工程、重点区域建设。

四是着力保障和改善民生，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，抓好就业社保和养老服务，加快教育卫生改革，推动文化体育发展。

五是切实加强城市精细化管理和社会治理，强化城市安全，启动实施城市精细化管理三年行动计划。

六是加快推进城乡融合发展，推进美丽乡村建设和都市现代绿色农业发展，深化农村改革。

七是以更大力度保护和改善生态环境，启动实施第七轮环保三年行动计划，增加绿色生态空间。

八是全面加强政府自身建设，深入推进“放管服”改革、依法行政和政府作风建设。

全会强调，要全力以赴做好岁末年初各项工作。以只争朝夕的精神状态抓好明年工作开局，及早做好纪念改革开放40周年、中国国际进口博览会等重大活动的谋划准备工作，为完成全年目标任务打好基础。开展多种形式的送温暖活动，帮助困难群体解决实际问题，通过大调研把平时视野之外的困难群众纳入帮困范围。全力确保城市安全和社会稳定，做好应对冬季恶劣天气的预案，继续依法严管烟花爆竹。认真做好市人大、市政府、市政协换届工作，严肃换届纪律，确保换届风清气正。加大监督执纪问责力度，坚决杜绝“节日腐败”。

全会审议通过了《中国共产党上海市委员会工作规则》、《中国共产党上海市第十一届委员会第三次全体会议决议》。

市委常委董云虎、廖国勋、吴靖平、周波、陈寅、翁祖亮、诸葛宇杰、施小琳、凌希出席。