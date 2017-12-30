始终把党的政治建设摆在首位，各级领导干部要带头学习习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚决维护习近平总书记全党的核心、党中央的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保党中央政令畅通，确保各项工作始终保持正确政治方向。

市委常委会今天召开会议，传达学习习近平总书记在中央政治局民主生活会上的重要讲话精神。市委书记李强主持会议并讲话。

会议强调，要始终把党的政治建设摆在首位，各级领导干部要带头学习习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚决维护习近平总书记全党的核心、党中央的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保党中央政令畅通，确保各项工作始终保持正确政治方向。

会议要求，坚持把贯彻落实党的十九大确定的目标任务，作为当前和今后一个时期的工作主题，以强烈的使命感和紧迫感，推动党的十九大决策部署在上海落地落实。紧盯职责范围内的任务，拿出真抓的实劲、敢抓的狠劲、善抓的巧劲、常抓的韧劲，分清轻重缓急，明确责任分工，加强政策配套，加强协同攻坚，着力破解突出矛盾和问题，高质量完成各项目标任务。

会议强调，要持之以恒纠“四风”、转作风。深刻认识“四风”问题具有顽固性反复性，以永远在路上的坚韧，锲而不舍地加强作风建设，既解决老问题，也察觉新问题；既解决显性问题，也解决隐性问题；既解决表层次问题，也解决深层次问题，抓出习惯，抓出长效。大兴调查研究之风，扎实开展大调研活动，把准群众需求和关切，精准发力，把各项决策制定得更加科学、各项工作抓得更加务实。元旦、春节期间，要守住重要节点不放松，严格履行责任，严抓严管、守土尽责，确保风清气正。市委常委会和全市各级领导班子，要自觉向党中央看齐，认真组织、精心准备，开好民主生活会。

会议还研究了其他事项。