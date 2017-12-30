中国共产党上海市第十一届委员会于2017年12月30日召开第三次全体会议

中国共产党上海市第十一届委员会

第三次全体会议决议

（2017年12月30日中国共产党上海市第十一届

委员会第三次全体会议通过）

中国共产党上海市第十一届委员会于2017年12月30日召开第三次全体会议。

出席这次全会的有市委委员87人，市委候补委员12人。市纪委委员、有关方面负责同志和部分党的十九大上海代表、市第十一次党代表大会代表列席了全会。

全会由市委常委会主持。全会听取和审议了李强同志受市委常委会委托作的工作报告，审议通过了《中国共产党上海市委员会工作规则》。李强同志作了讲话，应勇同志部署了经济社会发展工作，尹弘同志就《中国共产党上海市委员会工作规则（讨论稿）》作了说明。

全会同意市委常委会工作报告，充分肯定市委常委会2017年工作。全会认为，一年来，市委常委会把迎接党的十九大召开、学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，作为首要的政治任务和全市的工作大局，按照习近平总书记对上海提出的“当好全国改革开放排头兵、创新发展先行者”的一贯要求和“四个新作为”的重要指示，团结带领全市广大党员干部群众锐意进取、埋头苦干，不断深化自贸试验区建设、供给侧结构性改革以及司法体制综合配套改革、群团改革等重点领域改革，深入实施创新驱动发展战略，加快建设具有全球影响力的科技创新中心，持续推动经济转型升级，进一步提高对外开放水平，深入推进城乡发展一体化，扎实推进民主法治建设，积极推动人大工作与时俱进，充分发挥政协协商民主重要渠道作用，着力做好新形势下统战工作，大力推进国际文化大都市建设，不断巩固和发展主流意识形态，持续提升社会治理水平，着力补好短板，切实保障和改善民生，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不断加强基层党建工作，坚定不移推进全面从严治党，全年确定的各项目标任务圆满完成。胜利召开市第十一次党代表大会，开启了迈向卓越的全球城市和社会主义现代化国际大都市新征程。

全会指出，2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。必须适应新时代、聚焦新目标、落实新部署，在新征程上迈出新步伐、实现新作为。要全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央经济工作会议精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，坚持需求导向、问题导向、效果导向，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，保持经济社会持续健康发展。要紧密结合上海实际，全面贯彻落实中央决策部署和大政方针，坚定不移贯彻稳中求进工作总基调，坚定不移落实高质量发展的根本要求，坚定不移做深做透改革开放这篇大文章，坚定不移践行以人民为中心的发展思想。要以更加扎实有力的行动，在落实国家赋予的战略任务中构筑上海发展的战略优势，强化创新驱动，突出制度供给，扩大服务功能，创造品质生活，打造上海服务、上海制造、上海购物、上海文化“四大品牌”。要进一步优化创新创业生态，大力提升发展环境的竞争力，深入推进“放管服”改革，打造具有国际竞争力的一流营商环境，打造激发各类市场主体活力的政策支持环境，打造具有强大吸引力的人才发展环境。

全会要求，2018年要重点做好以下经济社会发展工作：全面深化以自贸试验区建设为重点的改革开放，加强改革系统集成，发挥开放最大优势，推动长三角一体化发展。深入推进科技创新中心建设，着力提高自主创新能力，加强科技体制机制创新，全面建设新型智慧城市。深化供给侧结构性改革，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，持续推进重大工程建设，加快培育新增长点、形成新动能，切实加强地方金融监管，打好防范化解重大风险攻坚战。着力保障和改善民生，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，抓好就业、社保和养老服务，加快教育、卫生改革，推动文化、体育发展。切实加强城市精细化管理和社会治理，强化城市运行和生产安全，加强基层建设，维护社会和谐稳定。加快推进城乡融合发展，实施乡村振兴战略，深化农村改革。帮助对口支援地区打好精准脱贫攻坚战。以更大力度保护和改善生态环境，启动实施第七轮环保三年行动计划，增加绿色生态空间，坚决打好污染防治攻坚战。

全会强调，实现新时代各项事业的新发展，需要新时代党的建设提供坚强保证。要牢牢把握党的建设总要求，牢牢把握坚定维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位、坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导这个根本政治责任，牢牢把握坚持和加强党的全面领导这个根本原则，牢牢把握坚持党要管党、全面从严治党这个指导方针，以党的政治建设为统领,以坚定理想信念宗旨为根基，以调动党员干部积极性、主动性、创造性为着力点，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争,不断提高党的建设质量。要坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。要建设高素质专业化干部队伍，认真落实新时期好干部标准，把紧把严政治标准，注重发现和培养使用优秀人才。要深化城市基层党建，统筹推动各领域党建全面进步、全面过硬，把开展大调研作为改进作风的重要契机，深入实际、深入群众，在听实话、察实情中问需问计，在解决问题、化解矛盾中赢得信任。要继续保持高压态势，切实强化不敢腐的震慑、扎牢不能腐的笼子、增强不想腐的自觉，抓好深化国家监察体制改革工作。各级领导干部要全面增强学习本领、政治领导本领、改革创新本领、科学发展本领、依法执政本领、群众工作本领、狠抓落实本领、驾驭风险本领。

全会认为，修订《中国共产党上海市委员会工作规则》十分必要，是市委全面贯彻党的十九大精神和新修订的党章、坚决贯彻《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定实施细则》精神的重要举措，有利于市委更好地发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，不断提高市委的领导能力和工作水平。

全会提出，要狠抓开局工作，为完成明年目标任务打好基础。要开展多种形式的“送温暖”活动，帮助困难群众解决实际问题。要全力确保城市安全和社会稳定。要认真做好市人大、市政府、市政协换届工作。要组织安排好改革开放40周年纪念活动，办好中国国际进口博览会。各级领导干部要带头倡导理性、文明、健康的节日风尚，带头遵守廉洁自律各项规定。

全会号召，全市各级党组织和广大党员干部群众要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，奋发有为、锐意进取，加快推进国际经济、金融、贸易、航运、科技创新“五个中心”建设，加快推进卓越的全球城市和社会主义现代化国际大都市建设，当好新时代全国改革开放排头兵、创新发展先行者，为夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大的贡献！