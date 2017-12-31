霾随降温来 蓝色预警昨启动

记者 徐妍斐

晨报讯 进入元旦小长假，气温波澜不惊地度过第一天，而冷空气随后就到了。今天是2017年的最后一天，也是进入“二九”的第一天，冷空气应景而来，将拖低今明两天的最低气温，申城郊区可能再探“冰点”。随冷空气而来的还有污染物。市空气重污染应急工作组办公室决定，本市自12月30日19时起启动空气重污染蓝色预警，启动Ⅳ级响应措施。

昨天小雨先行，给人雾蒙蒙的感觉。全天温差也非常小，最低气温9.8℃，最高11℃，也就是说夜晚和白天冷暖差不多。

雨水昨夜停歇，今明两天天气晴好，则是小长假的天气“福利”。不过，南下的冷空气主体也于昨夜抵达上海，风、霾和降温正在到来。受冷空气主体影响，昨夜风力逐渐增大为4-5级阵风6级，长江口区5级阵风6-7级。今天转4-5级，长江口区东部阵风有6级，基本上，到下午风力将趋于减弱。

此次冷空气影响较弱，过程较快，今天上午左右冷空气主体影响趋于结束。因此，此轮降温主要是对早晚的最低气温产生影响，而白天最高气温并没有很大波动，仍在10-11℃附近。而今天最低气温预计将较昨天骤降近6℃。

记者了解到，此次降温的过程最低气温出现在1号早晨，市区徐家汇在3-4℃，郊区普遍在0-1℃，崇明或在零下。

相关部门提示：一般家庭减少开窗通风时间

晨报记者郁文艳报道 受冷空气输送影响，市空气重污染应急工作组办公室决定，本市自12月30日19时起启动空气重污染蓝色预警，启动Ⅳ级响应措施。提醒儿童、老年人和心脏病、肺病及其他慢性疾病患者尽量停留在室内，暂停户外活动；一般人群减少户外活动，尽量减少开窗通风时间。室外作业人员采取必要的防护措施。这是本市今年第二次启动空气重污染蓝色预警。预计今天上午本市将出现空气重度污染。

建议性措施包括，倡导公众节约用电；出行尽量乘坐公共交通工具，减少汽车上路行驶；暂停重大群众性户外体育赛事。

蓝色预警期间，本市将采取一系列强制性措施，包括石化、钢铁、化工、水泥、造船、印刷等重点行业涉及大气污染物排放的企业和涉涂装工艺的企业合理安排生产计划，确保污染治理设施高效运行。