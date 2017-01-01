艺术展风采，逐梦谱新篇——鞍山实验中学家长开放日活动暨第十七届艺术节闭幕式

为增进学校、家长、教师之间的沟通，增强教育合力，携手促进学生健康成长，12月21日，鞍山实验中学举行了全天家长开放日活动，据统计，当天共有两百余位家长参与其中，活动取得了圆满成功。

上午的校园学习生活观摩活动，家长跟随孩子走进教室，关注课堂；走进操场，参与课间活动；走进美术室，赏评学生书画作品。课堂上，家长认真参与，与学生共同领略课堂风采；课间休息时，家长和学生与老师亲切互动。家长们也在一个上午的亲身体验中，对学校的办学理念和教师的教育情怀有了更深的认识。

下午，全校师生以及部分家长前往东宫参加主题为“艺术展风采，逐梦谱新篇”鞍山实验中学第十七届艺术节闭幕式。随着何风书记热情洋溢、催人奋进的精彩致词，艺术节闭幕式正式拉开了帷幕。精彩有趣的小品、引人入胜的情景剧、点燃激情的红歌、热情洋溢的歌舞剧……鞍实学子们在舞台上纷纷展示出了个性风采。闭幕式尾声，教师们也为艺术节献上了精彩表演，何书记与教工团员合唱《明天会更好》，将艺术节气氛推向高潮。此次艺术节为校园营造更为浓厚的艺术氛围，为学生提供展示才华的舞台，促进学生全面发展。

开放日，开放的是校园和师生活动，开启的是教育智慧，教育胸怀与办学视野，鞍山实验中学将为构建适合的教育，成就师生的成长，办家门口的好学校而不懈努力。(吴婉莹)