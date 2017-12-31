轨交两条新线开门迎客 中老年市民扎堆“尝鲜”

晨报记者 钟晖

昨天是17号线、9号线三期迎来送往的第一天。天雨路滑，未能阻挡兴致勃勃的“尝鲜”市民的步伐，其“主力部队”为中老年乘客。客流最多时，往青浦方向的17号线列车车厢内，一眼望去，“白发”者济济一堂，几乎成了老年观光专列。不过到了朱家角，游客有点不开心：地面公交短驳站要穿马路才能到，不是很方便，“黑三轮”乘隙而入。

“尝鲜”大爷大妈说方便

昨天上午9点，在虹桥火车站2、10、17号线三线换乘枢纽，从市区往青浦方向的17号线乘客渐趋增多。许多人的路径是：先借助2号线到虹桥火车站站，下车后同站台对面就是17号线往青浦方向去的站台，步行十几秒即到，可谓名副其实的“零换乘”。“今天一大早的头班车就吸引了不少乘客，车厢座无虚席，大都是老年乘客。如果天公作美，乘客还会多。”虹桥火车站站务员对记者说。

一位阿姨对记者一连说了两遍“真方便”。她们一共12位退休老同事，约好了9点半在17号线朱家角站“集合”去朱家角，“我们去兜兜玩玩吃吃饭。我以前去过的，记得那里的旅游区有条河，可以坐船白相，有‘放生桥’可喂鱼的。”阿姨兴致很高。

还有一对老年夫妇也对着记者侃侃而谈：“今天一早在金沙江路乘坐3号线到中山公园换乘2号线，再到虹桥火车站换乘17号线。我们原本就住在青浦区，今天特意准备搭乘17号线去青浦老家看看。等会儿到汇金路站下车，站门口有短驳公交线可以接我们去老家。”

他们表示，如果没有17号线，要乘坐公交沪朱线，单程耗时2小时，车费一人8元；17号线可以帮他们节省一半时间，车费每人也减少2元。老人家还告诉记者，经过事先“侦察”，知道17号线终点站的进出口位置就设在著名的青浦“东方绿舟”大型公园对面，而东方绿舟站的上一站就是朱家角站。

今后，不仅市区市民到青浦游玩方便多了，青浦百姓到市区同样轻松。昨天一大早，家住青浦镇玉兰湾的孙老伯就赶到漕盈路站，“我步行10分钟就到了车站，准备到虹桥火车站换乘10号线到城隍庙去玩玩。已经十年没去了，我一直盼望17号线早日开通，没有地铁真的不方便。”

家住朱家角的马先生说，以往从朱家角到市区往往是乘坐公交车，如果交通拥堵的话要耗时一个半小时，车费要10元，“17号线开通后，到虹桥火车站站换乘2号线去往人民广场，不仅在时间把握上有保障，乘坐舒适度也比公交车好。”

朱家角“黑三轮”煞风景

尽管细雨蒙蒙，去往朱家角景点游玩的乘客仍然相对较多。从17号线朱家角站出站后，距离朱家角主要游览区还有公交车近一站路的距离，为此不断有乘客询问车站站务员：“附近公交短驳站在哪里？”回答是：“请到1号口出站。”

记者实地观察发现，地面公交站距离地铁车站虽不远，但在要穿越车流密集的马路，且红灯等候时间较长，有人抱怨：“乘公交不方便”。抵达公交车站后，通往朱家角的线路倒是不少，有青枫专线、青岑线、青蒸线、青小线、青商线、青金线等。

“快上车了！快上车了！到朱家角10元一人！”距离地铁车站不远处，脚踏“黑三轮”乘机而入，不断向经过的游客招揽生意。天在下雨，路面不好走，几位市区游客上前与黑车车主讨价还价。一位当地人悄悄告诉记者：其实步行过去也不过15分钟时间，而市区来的乘客有的并不知情，被“黑三轮”忽悠的大有人在。

有的游客回来后感到受了“黑三轮”的不划算，向一位戴着“综合管理”臂章的安保反映情况，但得不到实际帮助。

昨天上午，17号线朱家角站客流相对平缓。据车站方面介绍，从“开张”到上午10点，17号线朱家角站进站客流为1100人次，出站客流为1300人次，“我们朱家角站大客流预计今后会出现在双休日或小长假期间，站内估计极端大客流每小时可达8000人次左右。”站长表示。

据介绍，朱家角地铁站与朱家角景区管理方会有信息互通，实时了解客流信息，一旦景区客流达到一定规模，地铁方面会采取限流、增开备用列车等方式，确保站点安全有序。

曹路站已有大客流“苗头”

昨天也是9号线三期运营首日，这条9号线的东延伸线的9座车站全部位于浦东，其终点站为曹路站。昨天上午，已经有不少该区域的市民前去“探路”——昨天往杨高中路的客流明显比反方向的多。

眼下曹路大居有不少“上班族”。由于昨天是首日运营，且为休息日，客流较为平稳，而待到上班日，想必会有大批客流出现在早高峰，其中不少人将会到四线换乘站——世纪大道站下车。可以预见，未来世纪大道站的客流会日趋增多，运营方必定会有预案备用，力求予以引导疏解。

9号线新车站“花样”最多

17号线最吸引人的是青浦旅游景点，而昨天开通的9号线三期，最大看点在车站内。新设计、新功能、新布局不时映入“捷足先登”的来客，牢牢吸引着他们的眼球。

在芳甸路站站厅，不少市民在闸机前指指点点。原来，这里的闸机不是常见的“三杆式”，而是两扇小门对开的“门式闸机”，这样的闸机一排有7个，即7个通道，比“三杆式”闸机的进出通道要多，而占地并没有增加，还有利于更多的乘客快速通过。

“门式闸机不仅占地面积比三杆式闸机小，可以增加乘客进出通道。由于通过空间比较大，方便了携带大包小包的乘客。9号线三期的所有车站都采用‘门式闸机’。”申松线项目公司副总经理时立红介绍说。

在芳甸路站门口，有心的乘客发现，这里没有司空见惯的风井、消防口以及风机等设施，显得干干净净、整洁大方。原来，9号线三期一路沿着杨高中路开行，为了与这条浦东著名的景观大道相匹配协调，站点出入口及附属结构采取了“整合设计”，对活塞风、排风、消防口设施等进行统一安排落位，不暴露在室外，使得车站门口看上去简约通透，将繁杂设施消除在公众视线外。

不仅如此，芳甸路站的冷冻机房也布置得像“童话世界”，其内部用色彩来细分各种功能管线，五彩缤纷的空间变得有趣而灵动，既提升机房档次，还便于日后检修维护。

需要提醒乘客的是，9号线三期一共有两座车站可与其它线路换乘，其中蓝天路站可换乘14号线，金海路站可换乘12号线。由于14号线要在远期开通，目前9号线三期能和其它线路换乘的仅有金海路站。

9座轨交车站50米内有公交

9号线三期的公交配套很到位。浦东新区运管署公交科副科长石颖健告诉记者，今年年初就起动了公交配套方案的制订，与9号线三期复线率较高的公交线已有整合与缩线，确保9号线三期的9个轨交车站在50米之内都有公交线车站，至少有一条公交线与轨交末班车衔接。曹路站的轨交末班车是0点12分，不管多晚，都有公交线对接。

记者还从浦东金高公交公司获悉，为方便永业小区居民换乘轨交9号线三期，解决金桥出口加工区东南角企业员工上班的难题，昨天起新辟1130路。

具体安排是：1130路起讫站自永业路佳虹路（永业小区）至金穗路川桥路（金桥出口加工区40B区域），线路全长5公里，高峰发车间隔20-30分钟，配车2辆，票价1元并享受优惠换乘。沿途设站：永业路佳虹路、金海路申江路、9号线三期金吉路地铁站、金海路金穗路、新金桥路金穗路、金苏路新金桥路、金穗路鲁桥路、金穗路川桥路。