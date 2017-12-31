喜迎改革开放四十周年 2018元旦即时摄影大赛

徐飘摄影报道 由新民晚报社、上海市摄影家协会、新闻晨报、龙现代艺术馆联合主办《2018上海“元旦一日”即时摄影大赛》。诚挚欢迎摄影工作者、社会各界人士拿起相机，用镜头真实而艺术地记录下上海2018元旦一天的精彩瞬间。记录改革开放40周年第一天全市人民的精神风貌和积极向上的城市精神、记录劳动者的爱岗敬业和勤勉奉献、记录上海温暖美好的城市基调和悠久深厚的人文景观，以此展示上海新气象、憧憬上海的美好明天。

参赛要求：1、参赛作品必须是在上海市2018年1月1日00:00-24:00时间段内拍摄。

2、参赛作品彩色、黑白不限，单幅。相机作品图像长边不小于3000像素。参赛作品上传格式为JPEG格式，需注明标题、作者、联系方式、并填写简要文字说明（含拍摄时间、地点及内容等，100字以内）。

3、作品仅可作亮度、对比度、色彩饱和度的适度调整及构图剪裁，不能用进行删减、合成、添加、大幅度改变色彩等技术处理。

4、参赛作品必须是投稿本人独立完成的作品，并对其拥有独立、完整、明确、无争议的著作权、肖像权，应征作品如涉及肖像权等法律事宜均由作者本人承担。

征稿时间：2018年1月1日-2018年1月4日24:00点。