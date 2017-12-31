宋济昌 文/摄影

动物世界千奇百怪，无奇不有，天空中自由飞翔的鸟更是千姿百态、玲珑可爱，是摄影人追逐的“宠物”，也是我多年最喜欢创作的题材，被人称为“打鸟”专业户。

其实，拍摄鸟是一个花时间、花精力、成本高、收入低的摄影门类。我们时常是背着沉重的摄影器材，带着“长枪短炮”千里迢迢寻觅。时常是“满腔的热情换来一盆冰水”，颗粒无收而归。当然，拍摄到一张活泼可爱、神态奇特鸟的画面更是兴奋不已。我为鸟而疯狂，是不折不扣的“鸟迷”、“鸟痴”。

从人文地理到动物世界，从南极冰川到非洲丛林，从狮子、角马到企鹅、蜂鸟，从城市、乡村与自然结合起来，选择风景与动物单纯的美，包含了壮丽、隽永、幽深、旖旎、静谧。常常会为了拍摄日出而于寒冷的凌晨守候在群山之颠，也经常会为了捕捉一个鸟的归巢镜头而于湿热的夏日在丛林里匍匐。曾经多少次穿越非洲大草原，面对那一望无际的原野和充满生命的野蛮； 曾经多少次深入到阿留申群岛，只身面对带着幼崽的棕熊，用镜头见证它们在冰河中捕鱼亲子的场景。在群山、草原、雪峰、动物中发现美，记录天地万物的春华秋实、盛夏严冬。在镜头里的鸟，有雄鹰展翅、有蜂鸟欢舞、有群鹳腾跃、有企鹅呆萌……

拍摄鸟，不仅要熟悉鸟的生活环境，还须研究和熟知它们的习性。在我的镜头永远记录最难获得的动人景象，不仅是鸟的羽毛之美、动态之美，还有那种永远可以鼓舞生命的鸟的勤奋劳作，以及令人感叹的甚至催人泪下的亲情，捕捉一个个美妙的瞬间。