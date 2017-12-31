商住两用房怎么管小区开启“全民志愿”模式

社区晨报记者 张婉怡

静安区天目西路街道灵广大厦是商住两用房，小区紧靠文具批发市场、上海火车站，故大楼有近三分之一住户为外来租客，小区安全和邻里纠纷等问题层出不穷，这给所属的地梨港居委会带来了不小的管理压力。

“灵魂人物”带头，培养多元的自治力量

根据小区流动人口多、房屋租赁多且不同人群存在的文化差异、沟通障碍等特点，居民区以“共融共享”这个基点出发，创新外来人员管理，扎实推进外来人员服务管理平台的建设，以服务促管理，建设服务型社区。

居委会通过社区招募等方式，分别从党总支、骨干楼组长以及居民中挑选出“灵魂人物”，全面组建以“灵广驿站”为品牌的各类社区志愿者服务队，积极践行群众路线，通过亲民、便民、助民、乐民的服务行动，不断提升社区居民群众的幸福指数，加强居民群众参与社区管理的积极性。

每个月，居委会都会召开“灵广驿站”志愿者听证会，充分听取居民声音、了解居民需求，以群策群力、团结协作的精神，对小区的热点、难点问题一一梳理，并针对管理难点，逐条讨论解决方案。通过这一机制，各项管理方案、实施措施得以及时沟通，从而有效解决了一些社区历史遗留问题。

“灵广驿站”从去年开始公开招募志愿者至今，已有成员38人，其中还有外来租户，目前队伍规模仍在扩大中。

早晚巡逻自主管理，身体力行守护家园

灵广大厦建成已近20年，2幢居民楼内的4部电梯都已老化。2016年，小区老旧电梯改造正式完成。新电梯让居民倍感高兴，但也对居委会的管理水平提出了更高要求。为了避免租户用电梯运输货物，居委会在小区门口设卡，禁止货运车辆进入小区，从源头上根治问题。“灵广驿站”的6位志愿者每天傍晚执勤2个小时，保证居民楼电梯使用得当。

停车难一直是小区的老大难问题。每天早晚高峰时段，机动车进出混乱，对小区里的行人，尤其是晨练、买菜的老人和上下学的儿童带来了安全隐患，车主们因停车位而产生争吵的情况频频发生。为此，“灵广驿站”志愿者在居委会牵头下，自发组成巡逻队，于早晚高峰期间站岗执勤，协助物业对进出车辆进行分流管理。

经过一段时间的努力，停车位得到了全面妥善的使用，机动车停放的秩序有了明显的改善。车主纷纷表示感谢：“多亏了这么多志愿者的付出，不然每天停车都伤脑筋，志愿者们解决了我们车主的担心和顾虑。”

垃圾分类出实效，获评市级示范小区

小区里腿脚不便的老人多，而他们的子女又大多不在身边，老人外出办事多有不便。“灵广驿站”的志愿者们得知后，纷纷主动结对，帮助老人代办各类事务，为他们省去了不少麻烦。

灵广大厦还在2016年被评为当年度上海市垃圾分类示范小区。原先，在推行之初，小区居民并不习惯进行垃圾分类。小区两幢楼内每层都有垃圾桶，居民习惯直接把垃圾扔进去，也不必下楼。针对此情况，居委会并没有放弃，居委会重建了小区的垃圾厢房，并撤掉了各楼层的垃圾桶。“灵广驿站”志愿者们挨家挨户上门宣传垃圾分类，引导居民们养成分类习惯。在志愿者们带动下，居民们也渐渐理解了这项工作，每天自行完成垃圾分类后投放到垃圾厢房。现在大部分居民都能自觉准确地将垃圾分类投放，为美丽社区贡献出自己的一份力量。“小区事，即大家事”如今成为了居民间无需言说的默契。