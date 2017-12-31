弄堂运动会 玩出国际范

社区晨报记者 蒋帆帆

从石库门走出来的孩子总对弄堂怀有一种特殊的情感。但在时下被称之为“魔都”的城市里，像小时候那种喊一声就会有伙伴出来一起打弹子跳橡皮筋的里弄场景已很难再现。也因此，南京东路街道承兴里弄为居民提供了一个可以尽情享受体育、享受健康、享受幸福的平台。1988年，承兴居民区主任洪克敏突发奇想，把居委里的阿姨妈妈、妇女同胞召集起来，在弄堂里召开了第一届别开生面的“妇女运动会”。没想到，这一开就开了30年。从1988年到如今的“中国梦·里弄情”，承兴石库门弄堂运动会已走过了30年的历程。

吴素英于1970年来到承兴居民区担任党总支书记一职，如今82岁的她已白发苍苍，但谈吐间透露出的干练，是一般老人少见的。说起1988年第一届弄堂运动会，吴素英老人脸上满是笑容。当时承兴居民区的居委干部都是女同志，大家娱乐项目不多，于是居民区主任洪克敏为居民和居委干部组织举办了运动会。据吴素英回忆：第一届运动会举办的当天，天气很冷，大家都穿着棉衣。由于经费等硬件条件的原因比赛规格并不是很高，参赛人员只有20多位女同志，比赛项目也很常见。当年吴素英老人参加了两项比赛：兵乓板运球、双人夹球。吴素英老人说：“比赛难度不高，比赛时我不想奖品，只是觉得很开心。”

如今第三十届“承兴石库门弄堂国际运动会”已经发展到了30个比赛项目，吸引了600多名中外运动员参赛。据承兴居民区党总支书记桑慧勇介绍，今年运动会在召开之前居民们就早早地挂上了灯笼、彩旗，清理布置运动弄堂。为了多维度展现运动会30周年发展历程和未来的发展方向，此次运动会以“中国梦·里弄情”为主题，邀请各界人员以论坛的形式就承兴石库门弄堂国际运动会的发展进行探讨和展望。吴素英老人已经从早年的参赛运动员变成了老年组比赛裁判，但不变的是她在运动会上美好的心情。老人感慨地说：“现在的运动会气氛老足了！”

承兴居民区党总支书记桑慧勇表示：运动会能够传承举办30年，除了各方面的支持，最重要的原因是居民的热情和积极性。弄堂运动已经成为承兴居民区的代名词，居民们作为运动会的组织者参与者，在党建引领下不断创新，大家都愿意为运动会做出一点贡献，也愿意把这种传承精神传输给下一代。“弄堂运动会不仅仅是居民的同欢共乐，更是一种基于传承精神的沟通与表达。它体现的是邻里和睦，展现的是温馨的弄堂情怀，它更是居民间一呼百应的生活状态的缩影。”