唯一F1赛道等你用脚步来丈量

晨报记者 王嫣

全国首创、独一无二的F1赛道跑赛事——蒸蒸日上迎新跑1月1日上午将第四度起航，近万名跑友再度相约上海国际赛车场激情开跑。本届赛事恰逢举办地嘉定建县800周年，元旦鸣枪也将由此拉开其全年庆祝系列活动的序幕。

今年蒸蒸日上迎新跑将继续着力于全方位“升级”跑友体验，并进一步突出“F1赛道跑”的主题特色，从赛前免费体检到赛后周边纪念品，从信号灯起跑到格子旗冲线，从庄重的开场仪式感到完赛后的潮流新年派对，都旨在多维度地为跑友呈现更具浸入感的赛道跑文化。

“浸入式”赛道跑体验

蒸蒸日上迎新跑赛事创立之初的灵感，来源于打破“F1赛道跑”仅限于围场内赛车行业从业人员参与的围墙，将其独特的跑步体验和文化内涵原汁原味呈现给大众路跑爱好者。今年，赛事将一如既往从入场、起跑、引导、冲线、颁奖和奖项设置等环节，为车迷朋友们提供“沉浸式”的F1赛道跑体验。

今年赛事还首度联手F1赛车界的传奇、意大利百年豪华运动汽车品牌阿尔法·罗密欧助力跑友新年开跑。作为赛事荣誉赞助商，阿尔法·罗密欧将为赛事提供官方引导车，引领跑友乐享一骑绝尘的竞速激情。此外，本届赛事还特设与赛车运动最快单圈相呼应的“个人最快圈速奖”； 当日更有向F1车队巡游致敬的赛道巡游活动，为到场观众和跑友们倾情打造一场“速度与激情”完美融合的高品质迎新路跑赛事。

高规格全方位保障

秉持“以跑友为本”的核心理念，今年赛事服务涵盖安检、存衣、热身、检录配速、赛中补给和医疗等方方面面，为跑友们提供媲美金牌马拉松赛事的高规格全方位保障。

赛事也继续扩大跑友保障力度，首度实现国内万人级别跑步赛事选手免费体检全覆盖。此外，本届赛事还将升级计时服务，参照马拉松赛事标准为21.6公里竞速跑的跑友增加半马计时点和每一圈的单圈成绩，并分别提供枪声成绩和净成绩。最值得一提的是，当日赛事还将为所有参赛跑友开放官方图片下载服务，跑友们可通过微博和微信平台即时下载现场图片，第一时间记录并分享新年的美好瞬间和完赛喜悦。

另外，今年赛事首度公开招募全女性官方配速员团队，明天她们将身着由萨洛蒙提供的专业户外运动装备带领跑友们勇创佳绩。

中西融合的迎新氛围

今年赛事还将携手官方赞助商米凯罗啤酒，将纽马的完赛啤酒派对还原到上赛场，每位跑友及现场观众都可以在完赛派对上获得免费赠饮的低卡米凯罗啤酒，举杯共庆完赛的激情时刻。另一个深受跑友喜爱的新年明信片活动“写给未来的自己”也作为赛事传统继续沿用，赛事支持商派克倾情助力，诚邀跑友们写下新年目标，与未来的自己做一次全新的约定。

喜迎新年当然也少不了中国传统庆祝活动，届时商贸区还将设有现场抽奖、爱奇艺直播、摇一摇现金红包、新年彩票、上头条等具有“中国味”的缤纷庆祝活动。包括POPSHELL、同福碗粥、昆士兰旅游活动推广局、香港航空、崇明金茂凯悦等多家赛事合作伙伴将为活动提供丰厚奖品。此外，由于2018恰逢赛事举办地嘉定建县800周年，现场也将设有各类嘉定特色历史文化展位，尽显历史文化城区的独特魅力。