抗击空气污染，欧洲国家及城市纷纷出台新措施-布鲁塞尔：空气污染日公共交通免费

晨报记者 徐惠芬 综合报道

空气污染是全球面临的严峻挑战之一。为了抗击空气污染，欧洲国家及城市纷纷出台新措施，比利时首都布鲁塞尔计划在今年夏天推出民众可在高污染日免费搭乘公共交通的新举措，而德国联邦行政法院也在2月27日裁定各城市有权禁止柴油车进城。

布鲁塞尔

要把更多空间给骑车人

布鲁塞尔是比利时首都，也是欧盟主要行政机构的所在地。但让欧盟官员尴尬的是，在这里召集欧盟各国代表开治理空气污染的会议时，布鲁塞尔的空气质量有时也很差。

现在，布鲁塞尔决定有所行动。据英国《卫报》报道，布鲁塞尔议会拟推出新规，希望通过此举降低城市污染，提高空气质量。

拟推出的新规包括，如果城市连续两日空气中PM浓度超过一定标准，那么，公共汽车、有轨电车以及地铁这些城市公共交通将对市民免费开放。居民可通过手机应用和网站，实时查看PM数据。

此外，小汽车的最高时速也将下调三分之一左右，烧木头的炉子则将被禁止使用。

新规于上周通过了司法审查，计划在今年夏天正式生效。

对此，布鲁塞尔运输部长帕斯卡尔·斯莫特说，城市应该为市民创造有质量的公共空间。“你给小汽车创造更多空间，只会引来更多车辆。对小汽车最友善的城市，也是最拥堵的城市。我们应该把更多空间给行人和骑自行车的人，在这样的公共空间，人们可以相遇，并发生联结。”

斯莫特强调，这并非是要把小汽车赶出城市，“只是要找到一种新的平衡。”

上个月，布鲁塞尔还提出新战略，拟至2030年所有公共车辆实现电力驱动，并设立低排放区域，逐步禁止排放污染大的车辆进入城市。

德国

法院支持柴油车禁令

德国也在治理空气污染道路上迈了一步。

当地时间2月27日，德国联邦行政法院裁定，各城市有权禁止柴油车进城。由于柴油车占德国汽车市场比重很大，这一裁决引来极大关注。

此前，因治理空气污染不力，德国汽车重镇斯图加特市和杜塞尔多夫市政府被环保组织告上法庭。之后，斯图加特和杜塞尔多夫的行政法院做出裁决：为保证城市空气质量，可以考虑对柴油车下禁令。

斯图加特行政法院指出，禁止柴油车进城是改善空气质量、保证城市人口健康“最有效”的手段。

据统计，2017年德国约有70座城市的大气二氧化氮浓度高于欧盟限值，其中慕尼黑、斯图加特、科隆等城市的大气污染程度最为严重。

不过，裁决遭到两市所在的巴登－符滕堡州和北莱茵－威斯特法伦州政府的抗议，并为此上诉到联邦行政法院。

2月27日，德国联邦行政法院作出最终判决:斯图加特和杜塞尔多夫两座城市有权对污染严重的柴油车实施禁令，并在特定大气污染严重区域禁行柴油车。这一判决同样适用于德国其他城市。

有分析就此指出，这一最新裁决，为德国各地实施柴油车禁令扫除了法律障碍，很可能让多个城市跟进推出限柴油车的举措，并进一步引发德国汽车行业的重大变革。

判决公布几小时后，德国北部城市汉堡就宣布，目前正在启动一项柴油车禁令，拟从4月起在城市特定主干道禁行欧盟“欧6”排放标准出台前生产的柴油车。

目前德国登记在册的柴油车约1500万辆，占汽车总量的约三分之一。其中，只有270万辆符合最新欧6标准。可想而知，这一裁决将如何影响德国汽车市场。据《汽车新闻》欧洲版报道，2017年德国新车销量为344万辆，上升了2.7%，但由于可能出台的驾驶禁令，柴油型车型的销量却大幅下降。

欧盟

“约谈”9国政府代表

还有分析认为，包括德国在内一些欧洲国家，在治理空气污染上有较大动作，也是因为有来自欧盟的压力。

一个月前，欧盟委员会主管环境、海洋事务和渔业的委员卡尔梅努·韦拉在布鲁塞尔特意“约谈”9个欧盟成员国政府代表，称这些国家在处理空气污染方面做得不够，如果不采取措施将承担法律后果。

德国是其中一个被约谈的，其他8个国家为：捷克、西班牙、法国、意大利、匈牙利、罗马尼亚、斯洛伐克和英国。欧盟委员会在会前表示，这9个成员国的空气污染既严重又紧迫，且没有令人满意的改善迹象。