美对朝外交官 明日正式离职-美国否认对朝政策有变

闫 洁（新华社专特稿）

美国国务院朝鲜政策特别代表尹汝尚（约瑟夫·尹）定于本周离职，引发外界对美朝对话能否推进、美国是否将调整对朝政策的猜测。

美国驻韩国大使馆临时代办马克·克内佩尔2月28日回应，类似担忧“脱离事实”，这名高级外交官离职不意味着美国对朝政策出现任何变化。

克内佩尔同时排除美韩再次推迟联合军事演习的可能。

“对话派”明日离职

美国国务院发言人希瑟·诺尔特本周早些时候在一份声明中说，国务院为尹汝尚离职“遗憾”，国务卿雷克斯·蒂勒森“不情愿地接受他的决定”。

美国媒体报道，尹汝尚从事外交工作33年，定于3月2日正式离职。他本人倾向于把离职称为“退休”、而非“辞职”，称这完全是“个人决定”，他该休息了。

尹汝尚接受韩国媒体采访时说，他觉得可以让与总统唐纳德·特朗普“关系较近、在总统身边工作的人接任”朝鲜政策特别代表一职。

他说：“我对（美朝）对话抱有很大希望。（对朝鲜半岛局势）比较乐观。”

尹汝尚1954年出生在韩国，1985年进入美国国务院，曾任驻马来西亚大使，2016年出任朝鲜政策特别代表，被视作美国外交部门熟悉对朝事务的“对话温和派”。

2017年上半年，他借由朝鲜常驻联合国代表团与美方联络的“纽约渠道”，争取在朝鲜服刑的奥托·瓦姆比尔获释并前往朝鲜协调落实，最终把这名美国大学生带回国。

“两派斗争”苦果？

尹汝尚坚称并非因为与特朗普政府有政策分歧才离职。不过，一些媒体指出，尹汝尚“退休”凸显白宫国家安全委员会与国务院就对朝政策争论激烈：前者坚持对朝“极限施压”，后者倾向于主张与朝鲜对话。

一名国务院高官去年告诉路透社记者，尹汝尚寻求通过“纽约渠道”缓解美朝关系紧张。一名白宫官员当时讽刺他是“梦想家”。

韩国《中央日报》报道，尹汝尚曾提出，如果朝鲜在60天内暂停核武器和导弹试验，就可以视为愿与美国对话的信号。但国家安全委员会反对这种认定。蒂勒森去年12月公开表示愿意无条件与朝鲜对话时便暗示这一条件，但白宫和国务院随后澄清：对朝政策未变。

路透社报道，在白宫例行记者会上，被问及尹汝尚离职带来的影响时，白宫发言人萨拉·桑德斯“毫不客气地”拒绝作答。

美国总统唐纳德·特朗普上任一年多来，一直没有提名美国驻韩国大使。按照《中央日报》的说法，特朗普放弃提名另一名韩裔美国人、乔治敦大学教授车维德（维克托·车），便是因为国家安全委员会反对。

一些分析师担心，尹汝尚在当前朝鲜半岛紧张局势趋缓、朝鲜表达与美对话意愿的时刻离职，可能对借助外交手段解决半岛危机构成冲击。

曼斯菲尔德基金会东亚事务专家弗兰克·詹努齐说，国务院有处理复杂对朝事务经验的高官原本只剩下尹汝尚一人。原五角大楼分管东亚事务的助理部长帮办亚伯拉罕·登马克说，尹汝尚离职“是美国政府在关键时刻的一个巨大损失”。

不推迟美韩联合军演

就外界围绕尹汝尚离职产生的担忧，美国驻韩使馆临时代办马克·克内佩尔28日回应，对朝“极限施压”不会有任何变化，美韩同盟仍旧牢固。

“这些担忧与实际情况相差甚远。我们的政策没有变化，”韩联社援引克内佩尔的话报道，“我们将继续与韩方密切协作，与我们的……朋友和伙伴密切协作，没有任何改变。”

他说，“弃核是对话前提”，朝方应展现利用对话机会推进弃核的意愿，而不是“用对话为搞核武器和导弹争取时间”。

据韩国官员介绍，朝鲜劳动党中央委员会副委员长金英哲本周率团访问韩国期间说，朝方有“充分”意愿与美国对话，对话大门依然敞开。白宫发言人回应，美方将静观朝方表态是否意味朝鲜半岛无核化之路迈出第一步，“任何与朝方的对话，结果必须是半岛无核化”。

被问及美韩是否将为保持当前半岛局势良好势头而再次推迟联合军演，克内佩尔给出否定回答，称“这类军演对（美韩）同盟保持对外部威胁的威慑能力至关重要”。

借平昌冬奥会契机，韩美1月初决定把原定2月底开始的“关键决断”和“秃鹫”联合军演推迟到平昌冬残奥会闭幕以后。韩国国防部20日确认，联合军演仍将举行，具体日期将在3月18日冬残奥会闭幕后至4月前宣布。