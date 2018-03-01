叙利亚要停火关键看谁？

晨报记者 顾文俊

用联合国秘书长古特雷斯的话来说，叙利亚已成“人间地狱”。自18号叙政府军在大马士革郊区进行炮击和空袭行动以来，又有包括至少120名儿童在内的500多人死亡，2500多人受伤。虽然联合国安理会2月24日通过决议要求叙全境连续停火至少30天，但因决议并未说明停火如何执行，叙多地战事依然不见停息。要让叙利亚停火，关键看谁？

《顾问》本期访谈嘉宾：中国中东学会副会长 宁夏大学阿拉伯学院院长、中国阿拉伯国家研究院院长 李绍先

停战决议流于一纸空文？

新闻晨报：阿萨德政府尚未响应联合国停战决议，美国及其领导的国际联军也不准备放下武器，俄罗斯总统普京下令在东古塔地区实施5小时援助通道。政府军会不会见好就收？

李绍先：东古塔地区的作战双方是叙利亚政府军和反政府武装，联合国酝酿和通过决议主要针对的就是这一地区的形势发展。近年来，每当反政府武装处于不利和危急的态势，就会有西方国家在安理会推动停火或约束性的决议。基于当前在战场上的绝对优势，叙政府意图拿下东古塔地区。东古塔距离大马士革近在咫尺，反政府武装的迫击炮可以越过这七八公里距离直接打到大马士革市中心，对叙政府而言如芒在背。东古塔虽是弹丸之地，人口却非常密集，约有40多万平民，该地反政府武装的战斗力非常强，主力之一就是原效忠于基地组织的努斯拉阵线，被国际社会公认为恐怖组织。联合国决议的停火对象并不包括恐怖主义，因此，叙政府可借打击努斯拉阵线为名，继续打击东古塔的反政府武装。就在2月24日联合国决议通过之日，反政府武装也从东古塔地区向大马士革城区连续发射了数十发迫击炮。鉴于双方都未执行决议，决议将流于一纸空文。

新闻晨报：联合国的决议实际上没有一个明确的时间表，关于停火如何执行，伤员如何撤离，平民如何疏散，都没有设计和规定，普京提出的5小时方案能否弥补这个不足？

李绍先：俄罗斯本身也是该方案的执行者之一，但这一方案不太可能被完全落实。正如安理会决议对叙反政府武装有偏袒之实，可利于其喘息和接受补给，俄罗斯方案则明显偏袒叙政府，欲建立人道主义通道帮助东古塔平民撤离战区，这一方案也是叙政府一直坚持的，在叙政府围攻东古塔之时其实就已网开一面，鼓励当地平民撤离，只要平民撤离，当地反政府武装就会失去筹码，因此，现在阻止平民撤离的可能恰恰就是反政府武装。

新闻晨报：如果各方都无视决议，安理会能否采取行动？

李绍先：安理会很难再发挥实质性的作用。按照国际惯例，安理会决议是有约束力的，如果决议通过却未见执行，就不可能再有别的办法。但是，最近，东古塔地区又出现了存在化学武器的疑云，有视频显示当地平民尤其是儿童遭受疑似化学武器的攻击，我认为，这种视频的出现绝非空穴来风。既然安理会的决议在先，一旦美国拿到了便于军事干预的依据，叙政府军会面临现实的威胁，这也形成了对叙政府实质性的约束。如果西方不能达其目的，不排除美国会直接出动空中力量对叙政府军进行打击。

美失误导致土耳其出兵？

新闻晨报：土耳其从1月20号开始对叙北部阿夫林发起了名为“橄榄枝”的军事行动，旨在打击当地的库尔德武装，现已发展为叙政府援助当地库尔德人抗击土耳其的“侵略”。阿夫林当前的战事究竟如何？

李绍先：阿夫林地区的对峙双方是土耳其军队支持的“自由军”和库尔德武装以及叙利亚亲政府的民兵。需要注意的是，土耳其在阿夫林的战事并不顺畅，行动发起前气势汹汹、声称要迅速拿下阿夫林，但现在看来旷日持久，而且进展有限。阿夫林的三面本来就有土耳其军队驻扎，土军只是沿这三个方向推进二三十公里，延边构筑了一道“安全区”，尚无迹象显示其可以将这一地区全部拿下。但土军的进入却使阿夫林成为叙内部各方与外部各方争执的焦点。在土叙边境，叙政府本来已经没有任何军事存在，叙政府最初只是强烈谴责土耳其入侵，但并未采取实质性举动。土耳其不能迅速实现其军事目的给了叙政府以可乘之机，在看到土军事行动进展有限、库尔德武装向叙政府求助的情况下，叙政府势必抓住这个机会、积极介入，以备将来收复旧土、恢复国家统一；其次，叙政府的介入导致土耳其更加谨慎，若与叙亲政府民兵交战会违背其同俄罗斯的协议，因此，随着叙亲政府民兵进入阿夫林，俄罗斯对土耳其的威胁也开始上升，俄方公开表态：土耳其应尊重叙利亚主权和领土完整。

新闻晨报：有评论说，美国力推叙利亚库尔德人独立导致土耳其做出出兵叙利亚的决定。引发当地战火的导火索是不是美国的政策失误？而现在阿萨德政府的介入能否扭转阿夫林的局势？

李绍先：的确和美国的政策直接相关，但是，美国并没有支持库尔德人独立。在叙利亚的“代理人战争”中，美国在叙利亚找不到有效的力量作为自己的代理人，过去，它曾谋求反政府武装中的温和派比如“自由军”，但从2014年IS出现以后，美国意识到，它曾经对温和派武装的投入最终效果几乎为零，其它力量都靠不住，它把目标锁定在库尔德武装身上。叙库尔德武装一方面有相当强的战斗力，另一方面与IS 势不两立，美国因此将其作为主要抓手和培养对象，在后IS时代的叙利亚，美国仍然需要依赖库尔德武装这支力量，但依赖库尔德武装势必得罪盟友土耳其，正是今年初美国决定培训一支以3万人库尔德武装力量为主的“叙利亚边境安全部队”，导致土耳其痛下杀手。从土耳其来看，也不愿意同美国分庭抗礼，更不愿迎头相撞，但库尔德问题又是其心腹大患。因此，美国与土耳其都面临两难。

IS在叙利亚销声匿迹？

新闻晨报：早前大家就已经在用“后IS时代”这样的话语来形容当前的叙利亚局势，从媒体的报道来看，我们确实很少再看到IS的身影，IS是否真的已经在叙利亚局势中销声匿迹？

李绍先：并没有。IS主要走向两个方面。一是在叙利亚和伊拉克仍然存在，虽然其有形的存在大大降低，没有具体的据点，但是，在沙漠地区、边远地区、偏僻城镇仍广泛分布，与此同时，大量的IS武装分子化整为零，进入了有些反政府武装，比如努斯拉阵线； 二是从2015年开始向叙利亚、伊拉克以外地区迁移，建立“新省”，比如阿富汗、埃及、利比亚、也门都存在着IS的有形力量，IS头目巴格达迪在2016年的一次讲话中声称，IS在叙利亚和伊拉克的据点也许丢失，但会在叙利亚和伊拉克以外获得重生。因此，IS被消灭之日远未到来。