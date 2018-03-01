首届“公民同招”16个区发布具体方案-“五年一户”覆盖8区

晨报记者 李星言 朱晓芳 杨青霞 林颖颖 徐斌忠

今年，上海幼升小将迎来首届“公民同招”。2月上旬，上海市教委发布了市级层面的政策，而昨天下午16个区的教育局发布了具体方案。

记者发现，全市有8个区今年推行“五年一户”（即“一个门牌号、一个居住户，五年内只接收一名学生入学”）。3月16日左右，公办小学招生划片范围等详细信息将公布，届时各所学校“公民同招”具体细则将出炉。

3月中旬各校公布细则

2月上旬，上海市教委公布了《2018年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》，今年本市公办、民办小学首次实行同步招生，具体执行方案由各区自行制定。

“公民同招”具体表现在三个方面：

统一入学信息登记。不管是选择公办小学，还是选择民办小学，统一在4月8日-4月23日进行入学信息登记。

同步网上报名。都统一在官网上“入学报名系统”进行在线报名。其中，公办小学报名时间：4月26日-5月3日；民办小学报名时间：4月26日-4月28日。从这个时间表里面，可以看出，公办报名时间更长，有8天。而民办报名时间则只有3天。因此想报名民办学校的，需要更加抓紧。

同步进行公办小学第一批验证和民办小学面谈。公办小学第一批验证日与民办小学面谈日完全重合，都安排在5月19日-5月20日。这意味着，一旦决定读公办小学，就肯定不能参加民办小学面谈。那些想先去民办小学试一试，长点见识，再回头去公办小学验证，是不可以的。两条路，只能二选一，没有多项选择。这就是“公民同招”的主要核心内容。

那么，没被民办小学录取的学生会到哪所公办学校就读呢？

根据昨天发布的方案来看，大多数区表示，未被民办小学录取的适龄儿童，根据第一批公办小学验证和已分配入学的实际情况，以本市户籍人户一致优先、同类排序靠后为原则，按照有关学校招生细则安排入学。

在安排入学中，人户一致是排序在人户分离之前的，所以对于被安排在同一所公办小学验证排序队列中的学生来说，人户一致报考民办未录取而转入公办第二批验证的学生，将会排在人户一致这一类的后面，但排在人户分离的学生前面。

3月16日左右，相关公办小学将公布包括入学排序细则在内的招生入学通告。

3月10日-3月31日，公办小学开展“校园开放日”，3月18日，“上海市义务教育入学报名系统”开通。

8区推行“五年一户”

公办学校按照“相对就近、免试入学”招生原则，安排适龄儿童免试就近入学。今年幼升小“五年一户”限定，与去年一样，覆盖涉及徐汇、黄浦、长宁、静安、闵行、宝山、浦东新区、杨浦8个区。其中，部分区限定在部分热门学校，而部分区则扩大到了全区范围。

比如，黄浦、杨浦、宝山、长宁在全区范围内实行“五年一户”。

杨浦区规定，该区将继续实行“一个户籍地址，五年内只享有一次同校对口入学机会”（同一居住户二孩除外）。如报名学生人数大于招生计划数的学校，可根据适龄儿童全家户口入户情况、入户年限等人户信息制定招生实施细则并在学校网站公示。上海户籍适龄儿童属于三代直系亲属以外的挂靠户口，由区教育局在区域内统筹安排入学。

黄浦区规定，每户地址五年内只享有一次同校对口入学的机会（二孩或多胞胎除外）。

长宁区规定，继续对当年涉及入学的门牌号建立数据库，与2015年、2016年、2017年数据库进行比对，实施每户地址五年内只享有一次同校对口入学机会的做法。

宝山区规定，该区从2015年起就实施对口校区内同一居住户地址五年内只享有一次同校对口入学机会；适龄儿童（及父母）户籍迁入直系亲属户籍内满五年并与其同住的，能享受对口入学政策（为保证政策延续性，该办法逐年过渡到位，即：2018年须迁入户籍满四年，2019年及以后则须满五年）。

而徐汇、静安、闵行、浦东新区则在部分学校推行这一政策。

徐汇、闵行都规定，对于区域内入学矛盾突出的学校实施每户地址五年内只享有一次同校对口入学机会（多胞胎、二孩除外）。该类学校，每户地址五年内只享有一次同校对口入学机会。

静安区规定，根据对口入学人数与招生计划数的实际情况，部分公办小学的对口入学条件继续执行，即“适龄儿童及父母的户籍须在静安区对口地块满1年或2年以上、房屋户主及产权人或承租人为儿童父或母。该类学校，每户地址五年内只享有一次同校对口入学机会。”

浦东新区规定，从2016年起已在部分学校建立对口入学新生信息库，各相关学校要加强入学新生信息比对，实行“一个门牌号一居住户，五年内只安排一次同校对口入学（同一居住户二孩除外）”的做法。

“人户一致”条件更详细

今年正逢“龙宝”入学，当年的出生高峰如今已成为入学高峰，不少人户一致的家长关注入户年限、户口名字等排序细则。记者发现，今年不少区在“人户一致”上作了更详细的规定。

比如，黄浦区规定，公办小学招生，对于本区户籍地（户主为直系亲属或儿童本人）与居住地（产权人或承租人为直系亲属或儿童本人）一致的适龄儿童，当报名人数不超过对口学校招收学额时，安排对口入学； 当报名人数超过对口学校学额时，按照入户籍时间长短顺序安排入学，超出学额部分实行区域内统筹安排入学。

浦东新区规定，“户籍地与居住地一致”适龄学生，按学生本区常住户籍所在地地址安排对口入学。户主须是学生的父母、祖父母或外祖父母之一，且房产证产权人须为户主本人（全部或共同共有产权）； 学生本人为户主的，房产证产权人须为学生本人或其父母（全部或共同共有产权）。户籍迁入日期、产证上的登记日期截止为2018年4月23日，办理入学手续截止日为2018年6月30日。

徐汇区规定，对于本区户籍地（户主为直系亲属或儿童本人）与居住地（产权人为直系亲属或儿童本人）一致的适龄儿童，当报名人数不超过对口学校招收学额时，安排就近入学；当报名人数超过对口学校招收学额时，按照入户籍时间长短顺序安排入学，超出学额部分实行区域内统筹安排入学。

虹口区规定，当公办小学报名人数大于招生计划数时，学校根据适龄儿童与户主关系、房产情况、户籍迁入时间等要素排序安排入学。未能对口入学的适龄儿童将统筹安排相对就近的公办小学就读。

静安区规定，根据对口入学人数与招生计划数的实际情况，部分公办小学的对口入学条件继续执行：适龄儿童及父母的户籍须在对口地块满1年或2年以上（2021年起，部分公办小学适龄儿童及父母的户籍须在对口地块满3年以上）、房屋户主及产权人或承租人为儿童父或母。