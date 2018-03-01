拾金不昧反被骂，保洁员病发成植物人-法院审理认为：原告工作时受辱骂引起精神刺激致身体伤害，可作为工伤认定条件

晨报记者 李东华 通讯员 王 冠

商场保洁员贺某工作时捡到一根金手链，就在他准备把手链上交服务台时，两名顾客自称失主向他索讨手链。贺某按照商场规定告知顾客需去服务台领取，谁知此举竟引来一顿谩骂，本有高血压病史的贺某当即倒地不省人事，经过抢救病情仍无好转，最终成了植物人。

贺某遭遇的这次意外，究竟算不算工伤呢？

保洁员受言语刺激倒地

快60岁的贺某，为供子女读书只身从成都来沪打工。本来准备年底就回家安享晚年，不料一场意外打破了计划。一日，贺某在某商场进行保洁工作时，无意中捡到一条金手链。根据商场规定，员工捡到物品应交由总服务台，顾客凭证据去领取。就在贺某准备上交手链时，两名顾客找到贺某索讨手链。贺某告知商场规定，却引起顾客不满，其中一名顾客在交涉过程中有争吵辱骂的过激言行，前后持续10余分钟。

贺某本身有高血压病史，受到顾客言语刺激后倒地。经医生检查，诊断结论为脑卒中、脑出血、基底节出血、高血压病、手术后脑积，最终成了植物人。

意外发生后，贺某女儿向上海市某区人力资源和社会保障局（以下简称“某区人社局”）申请工伤认定。该区人社局认为事发后经医院病历记载，贺某患有高血压疾病，并没有受到外力伤害的情况，且贺某摔倒原因并不清楚。综合上述因素，贺某的脑出血系由自身疾病所引发，并不符合认定工伤或视同工伤的情形，故作出不予认定工伤决定书。

于是，贺某女儿向上铁法院提起行政诉讼，请求撤销被告某区人社局作出的不予认定工伤决定书。

启动工伤认定程序

2017年，原告申请就“顾客对原告的辱骂行为与原告脑出血之间是否构成因果关系”进行司法鉴定。司法鉴定机构出具司法鉴定意见书后，法官继续进行审理并经释明，被告同意为原告重新启动工伤认定程序，原告自愿撤回起诉。

原告颅脑出血是因自身高血压疾病引发，还是因工作过程中遭受辱骂过激言行刺激所致，上述因果关系涉及专业技术方面的判断，需要专业机构鉴定。

按照本市工伤认定实务部门对“病与伤”混合原因导致的事故伤害的工伤认定条件，对于职工本身存在疾病隐患（如脑血管疾病），在工作时间、工作场所内因工作原因，发生事故致使其发病，如发生的事故与造成的伤害关联度高于一定比例的（30%以上），可认定为工伤。

法官认为，原告工作时因受辱骂引起精神刺激而导致脑卒中，同样是身体伤害，可以比照发生事故（物理伤害）与诱发疾病的关联度标准，作为工伤认定的条件。