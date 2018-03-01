大风吹倒棕榈树，外卖小哥被砸伤

记者 张 硕

晨报讯 昨天，申城迎来7-8级大风。上午10点，位于陕西北路、新会路的上海世纪商务大厦门前，5棵高大棕榈树遭大风袭击后突然倒地，旁边一名正在“等活”的外卖小哥避之不及，被大树砸到后背，所幸无生命危险。

记者昨天来到事发现场，上海世纪商务大厦物业人员称，已联系园林工作人员，将被吹倒的棕榈树进行锯断清理。

据了解，大厦门前的棕榈树有15棵，栽植时间有十几年，平时有世纪商务大厦物业管理公司负责。记者看到被吹倒的棕榈树接近10米高，树根已经烂掉，树干呈纤维状，没有纹理。

“饿了么”蜂鸟配送外卖员李先生告诉记者，当时，他们七八个人正在此“等活”，没想到，一阵大风袭来后，大树突然倒下，他和其他几名同伴惊叫着迅速逃离，但一名张姓同事没能及时躲开，被砸到了后背，后被送去了医院，“幸好没有砸到头部，否则后果不堪设想”。

“朽木经不起大风吹。”住在附近的王先生说，去年就有一棵棕榈树被风吹断，这些热带树木树龄长，可能树干内部早已出现了问题，但没能及时发现。

昨天16时许，园林工作人员赶来将5棵倒地的，以及另外5棵坏死的棕榈树锯断、清理。普陀区绿化市容管理局的工作人员也来到现场勘察，要求大厦物业部门做好安全防范措施。