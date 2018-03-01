将普法工作融入 执法司法全过程

晨报记者倪冬报道 昨天，市政府新闻办举行新闻通气会，介绍本市实行国家机关“谁执法，谁普法”普法责任制有关情况。

近日，市委办公厅、市政府办公厅印发了《关于实行国家机关“谁执法谁普法”普法责任制的实施意见》（以下简称《实施意见》）。记者注意到，《实施意见》提出，国家机关要制定普法责任清单，并向社会公布。“谁执法，谁普法”改变的不仅是普法责任主体，而且还将改变普法工作方式。其中的关键，就是要把普法工作融入执法司法各环节和全过程，使每一个执法司法过程都成为普法过程，让全市数十万执法司法人员都成为普法宣传员,使执法和普法深度融合。

《实施意见》还提出要开展以案释法，重点明确了法官、检察官、行政执法人员、法律服务人员以案释法的责任。司法行政机关要组织律师、公证员等法律服务工作者，按照“谁服务，谁普法”的要求，把法治宣传教育贯穿于刑事辩护、诉讼代理和提供法律咨询、代拟法律文书、担任法律顾问、参与矛盾纠纷调处等法律服务工作的各环节和全过程。审判机关、检察机关、行政执法机关、司法行政机关要制定法官、检察官、行政执法人员、法律服务人员在执法司法、法律服务过程中开展以案释法的工作规范指引，加强典型案例的收集、整理和研究，形成定期向社会发布典型案例机制。