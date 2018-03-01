普陀推出网络订餐 食品安全提升措施

晨报记者杨天弘报道“叫外卖的人越来越多，就是不晓得外卖食品安全伐？”“好多无证餐饮店借助外卖平台重生，还能放心吃外卖吗？”昨天，普陀正式发布优化营商环境新措施及“3+5+X”产业政策体系，探索新兴产业包容审慎监管方式，就市民最为关心的外卖食品安全问题，推出五条第三方网络订餐平台食品安全提升措施。

随着外卖平台的不断发展，外卖食品安全成为了大调研中特别受百姓关注的热点。对此，区市场监管局围绕清理无证在线商户、外卖食品安全抽检、送餐人员健康管理、信息公示、推进环保餐盒五方面问题，推出普陀区第三方网络订餐平台食品安全提升措施。

有关负责人介绍称，为提高普陀区“饿了么”网络订餐安全性，区市场监管局强化线下无证餐饮整治力度，督促平台提高入网单位资质审查的有效性； 加强外卖食品安全抽检。自2017年至今，共对网络订餐平台普陀在线商户制售的217件样品进行了抽检，检验覆盖冷面、色拉、寿司、自制饮料、冷加工糕点等高风险品种，并对外卖餐具和配送箱的卫生情况进行快速检测。