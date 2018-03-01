刮痧“下手过重”会损害身体-专家：不建议将全身或整个背部都刮出痧

晨报记者 谢 竲

刮痧，很多人喜欢通过这种方式调理身体。近日某女明星就发布了一张刮痧后背部通红的照片，并配文称疼痛感强烈。对此，沪上专家指出，刮痧疗法如在部位、力度等方面掌握不好，同时又片面追求出痧，可能会对身体有损。

下手过重破坏皮肤屏障

香港女星钟欣潼日前在微博发布了一张自己刮痧后的照片，整个背部布满血痕、通红一片，其本人也在配文中称“痛到爆炸”，引发网友热议。记者将这张背部红肿的照片给皮肤科专家看时，医生表示这已属于较为严重的皮下出血，并称其刮痧时“下手过重”，容易破坏皮肤屏障，可能造成皮肤的局部红肿感染。建议患者刮痧出现这种情况后，应暂停治疗，给皮肤休息的时间。

刮痧为很多人所热衷。医生还可参考出痧的部位、颜色进行诊断。例如，脾俞穴、胃俞穴上刮出黑色痧，加上病人长期腹泻、怕冷，一般是脾胃虚寒； 如刮出浅红色痧，加上病人常口舌生疮、便秘等，一般是胃火旺盛。现今不少市民热衷于在美容、养生机构刮痧治疗，会使用精油等作为辅助，有时因为过敏也有可能造成大面积皮肤红肿，需要留心，或进行过敏测试。

皮肤溃破可能造成感染

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院针灸科副主任医师李昌植告诉记者，刮痧时也要根据中医理论，按照重点治疗区域，沿着经络找穴位、找反应点进行，一般不建议将全身或整个背部都刮出痧。而如果刮痧的部位、力度掌握不好，而又片面追求出痧，可能会造成一系列较为严重的后果。

李昌植指出，最常见的就是皮肤损伤，由于刮痧过程中用力过大，患者会有明显的皮肤疼痛感，甚至皮肤破损，犹如夏日晒破皮肤一样，灼热感持续数日，并可能造成感染。再重一些，会导致大面积毛细血管破裂，造成身体淤青，或软组织损伤产生轻微浮肿等等。倘若刮痧过程中力度过大，特别是老年人血管较脆弱，损伤一些较大的血管，处理不当的话会造成皮下的渗血。还有年老体虚的人群长期过度刮痧也可能会导致元气亏损。