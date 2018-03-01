对标世界一流 博鳌恒大国际医院打出“国际牌”

2月28日，由恒大健康集团、美国布莱根和妇女医院（BWH）共建的博鳌恒大国际医院在海南正式开业，为国人增添了一条全新的就医通途。

恒大集团董事局副主席兼总裁夏海钧、恒大健康集团董事长谈朝晖、恒大集团副总裁史俊平、布莱根医院健康业务发展战略项目执行长Mark Davis、海南省及琼海市的相关领导等出席了此次活动。

据悉，博鳌恒大国际医院地处国家有关部门批准设立的海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区。该先行区享有国外医疗器械和药品进口特殊审批等国家九项特殊优惠政策支持。

联手全美十佳医院

布莱根医院是哈佛医学院主要教学医院之一，连续多年入选美国十佳医院，也是全球产生诺贝尔奖最多的医院之一。早在2015年博鳌恒大国际医院筹备阶段，合作双方已约定，该医院从建设到运营均以美国先进的医疗机构为标准，严格按照布莱根医院的系统运作。

据夏海钧介绍，作为美国布莱根医院的第一家也是唯一一家海外附属医院，博鳌恒大国际医院严格按照布莱根的高规格技术标准打造，旨在成为世界最顶级的肿瘤专科医院，让广大患者不出国门就享受到美国十佳医院的医疗服务。

活动当天博鳌恒大国际医院正举行慈善活动，来自布莱根医院的专家团队现场为患者提供咨询服务。

业内人士认为，博鳌恒大国际医院瞄准人类健康威胁最大、复杂性最高的肿瘤疾病，引入全球顶尖的医疗人才、技术、资源，让国人享受国际一流的医疗服务，并大大提升国内技术水平，造福老百姓，对于推动健康中国战略的实施、满足人民对于美好生活的向往具有深远意义。

助力“健康中国”战略

近年来，国家在医疗健康领域连续出台重大政策及规划，为“健康中国”战略的落地明确了实施路径。国家《“健康中国2030”规划纲要》强调，以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点，转变服务模式，构建整合型医疗服务体系。

恒大健康（HK.0708）是集新型高端国际医院、全龄化健康服务“养生空间”、社区健康管理服务等业务为一体的综合大型健康产业集团。此次博鳌恒大国际医院的开业，不仅意味着其高端国际医院板块实现了正式运营，同时也构筑起国际领先的健康医疗技术优势，推动全龄化健康服务“养生空间”、社区健康管理服务等其他业务板块高水平发展。

布莱根医院健康业务发展战略项目执行长Mark Davis表示，中国医疗系统正经历巨大变革，布莱根医院看到了恒大健康为改善和提升医疗服务的愿景和坚持。博鳌恒大国际医院将提供最高质量的医疗服务，提升中国患者的健康和幸福水平。 （文/李悠然）