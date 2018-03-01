上海3月中旬开打四价宫颈癌疫苗-803.5元一剂，20-45岁女性都可打

记者 陈里予

晨报讯 昨天，记者从上海市疾控中心了解到：上海3月中旬开打四价宫颈癌疫苗！803.5元一剂，全程3剂价格共2410.5元。20-45岁女性都可以打。记者了解到，市民可以咨询家附近的社区卫生服务中心。

去年已在上海露面的二价HPV疫苗，包括高危型16型和18型HPV；四价疫苗则是在16型、18型的基础上，增加了低危型6型和11型HPV的四价疫苗（6、11型HPV主要可引起生殖器疣）。无论2价与4价HPV疫苗，均可用于预防高危HPV（16型和18型）感染所致的宫颈癌和宫颈上皮瘤样病变。

二价HPV疫苗接种对象为9-25岁的女性群体，免疫程序分别在第0、1、6个月各接种1剂。四价HPV疫苗接种对象为20-45岁的女性群体，免疫程序分别在第0、2、6个月各接种1剂。

专家指出，疫苗接种不能代替宫颈筛查，接种了宫颈癌疫苗之后依然要定期进行宫颈筛查。宫颈癌是一种严重威胁妇女健康的常见恶性肿瘤。研究表明，宫颈癌的发生与高危型人乳头瘤病毒（HPV）持续感染有着密切的关系，其中约70%的宫颈癌与 HPV16型和HPV18型相关。目前世界卫生组织（WHO）推荐的宫颈癌防控策略主要包括HPV疫苗接种、宫颈筛查及早期诊断治疗。