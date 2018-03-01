《厉害了，我的国》：大国雄姿跃然银幕

【文艺观潮】

2017年，中国纪录片实现了从小荧屏到大银幕的跨越。以《二十二》《地球：神奇的一天》《我在故宫修文物》等纪录电影的亮相与走红为代表，纪录片借由其独特的人文视角，对诸种社会公共议题有了深入照拂，涌现出一大批有观点、有担当、有影响力的精品力作。

能够看到，纪录电影延展了传统电视纪录片的传播空间，屏幕跨越的背后则是影视文化见证当下、书写历史、展望未来的结构性功能转向。纪录片作为一种“特殊”的影像文本，在构建家国话语和形塑主流价值观方面正逐步发挥至关重要的作用。

在纪录电影题材与类型百花齐放的当下，如何运用记录式的影像叙事讲好方方面面的“中国故事”，这不仅是创作者需要反复思忖的命题，也是纪录片这一重要的影视文本回应“记录新时代”愿景的必由之路。这意味着，纪录片应当在宏大叙事和情感书写两条线索上觅得相互观照的创作突破。将于3月2日播映的纪录电影《厉害了，我的国》或代表这样一种积极有益的实践，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想的内在逻辑，本片将党的十八大以来中国的发展成果与前行轨迹，以及十九大报告中习近平总书记提出的“中国特色社会主义进入新时代”重大论述，以纪录电影的形式浓缩于短短90分钟之中，并首次将这样类型的作品带出小荧屏、引入大银幕。

值得注意的是，作为全片聚焦的现实议题，“砥砺奋进的五年”从时间跨度上而言并不短，尤其在关涉具体的展现对象方面，本片的创作面临内容编排组织的两个难点：其一，要想入题呈现党的十八大以来中国这五年的卓著成就，并与创新、协调、绿色、开放和共享的新发展理念深度观照，文本自身需兼顾展现大国雄姿的历史叙事和唤起国人共情的细腻书写，问题随之而来——《厉害了，我的国》如何在打开格局的同时不疏离于观众的情感共振？其二，传统的电视纪录片在对象的撷取上大多采纳相对集中的处理原则，即便母题自身关切多个层次或维度的议题，纪录片的创作也通常择其一二切入并展现。但对于《厉害了，我的国》而言，中国这五年以来在政治、经济、文化等全方位取得的突破和跨越，皆是全片的“题中应有之义”，如何将不同面向的议题包容于一部作品之中？创作理念和思路至关重要。

《厉害了，我的国》用“大国”和“小家”两部分统领全片的结构与线索，不仅有力化解了上述两大难点，也在立意命旨方面更进一步。观众步入影院看到的，或许不止于随着镜头推进伴生而来的对于国家的归属、认同与自豪之感，更有充分的个体移情展现其中——每一个“中国奇迹”的背后，都离不开平凡百姓的参与和书写。最终，一种最能引起共鸣的文化表达得以浮现：所有的历史书写都是人的书写，国之“厉害”，源于每个国人的共同努力。

纵观全片，《厉害了，我的国》既有“大国风采”的纷呈展示，借由圆梦工程、科技创新、绿色中国等多个角度加以诠释；中国桥、中国路、中国车、中国港、中国网等超级工程的影像及其背后故事，也在彰显国家实力的同时体现国人追寻“中国梦”途中不畏艰险、埋头苦干、开拓进取的情操，“五年”的前行车辙得以渐次描摹和勾勒。

除了颇具视野和胸怀地讲述中国故事、刻画中国面貌、展现中国变化，还有涓涓流淌、直抵人心的情感叙事润色全片。《厉害了，我的国》在观照“大国”的同时，也把“小家”作为重点加以展现，平凡百姓的社会生活变迁最能直观有力地回应新时代的火热之姿，片中生动记录了中国在精准扶贫、生态文明建设、医疗保障、国家安全等各方面取得的卓越成就，展现中国人民在全面建成小康征程上的诸种努力。

当前，纪录片发展已步入黄金时期，尤其是在进入新时代以来，纪录片已在快速发展中成为人们社会生活中不可缺席的重要组成。作为新时代的记录者，有如《厉害了，我的国》这样的作品，从内容到形式，从小屏到大屏，正在用更有力的声音阐述源于真实的影响力，或将迎来更多关注与期待。