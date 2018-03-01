《厉害了，我的国》北京盛大首映礼 28位明星集联袂推荐

封面新闻 2018-02-28 14:52

封面新闻记者 杜恩湖

西部开发，东北振兴；中部崛起，东部率先；生产总值增速世界第一；蓝鲸2号、蛟龙号、全国银幕数量总和世界第一；全世界最大的基本医疗保障网；173项扶贫政策；人类历史上最大的射电望远镜FAST；高速公路网总里程世界第一……这些不是孤单的数字，它们是我们鲜活生活的缩影。面对这一串串数字，谁都会由衷地感叹一句"厉害了，我的国！"2月27日，由中央电视台和中国电影股份有限公司联合出品，中国电影股份有限公司、中央电视台、阿里影业联合发行的大型纪录电影《厉害了，我的国》在中影国际影城北京千禧街店举行了盛大的首映典礼。电影创作团队导演卫铁、剪辑指导郭刚、撰稿陈昌业、声音指导王丹戎齐聚一堂，畅谈创作背后的故事，港珠澳大桥总工程师林鸣、福建民营企业家陈德启、中建利比亚分公司总经理张作合三位强国梦的建设者，也在现场分享他们的热血与激情。

令人关注的是，白凯南、保剑锋、车永莉、丛珊、方晓莉、傅绍杰、巩汉林、顾长卫、金玉婷、李晨、李木子、牛犇、秦岚、苏丽、孙淳、田牧宸、文章、吴京、吴军、吴若甫、吴樾、许文广、颜丹晨、臧金生、张晞临、张一白、张一山、周笑莉（以姓氏拼音为序）等28位实力派中青年影视导演和演员，纷纷前来出席首映典礼，为《厉害了，我的国》捧场，在现场，他们向观众联袂推荐这部展现当代中国风采的大型纪录电影。

首映庆典由中央电视台著名主持人陈伟鸿主持。此外，中央电视台财经频道的十余位主持人集体亮相，一起为祖国点赞。

光影记录 彰显大国实力

此前，封面新闻记者率先报道了大型纪录电影《厉害了，我的国》将于3月2日全国上映的新闻，这引起了读者和网友的极大关注。

封面新闻记者电话采访了《厉害了，我的国》导演卫铁。卫铁向记者介绍，该片以光影的艺术形式，凝聚中国力量，弘扬中国精神、彰显崇高之美，是一部顺应时代的呼声，深入到中国人民的伟大实践，将祖国的发展和成就呈现于大银幕之上的大型纪录电影。

卫铁介绍，在影片中，不仅记录了中国桥、中国路、中国车、中国港、中国网一个个非凡的超级工程，还展示了人类历史上最大的射电望远镜FAST、全球最大的海上钻井平台"蓝鲸2号"、磁悬浮列车研发、5G技术等引领人们走向新时代的里程碑般的科研成果。从圆梦工程到创新科技、从绿色中国到共享小康，电影分享震撼影像的同时，也将其背后的故事娓娓道来。

砥砺奋进 拉开幸福民生画卷

卫铁在介绍《厉害了，我的国 》时兴奋地说，党的十八大以来，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，中国人民秉承"创新、协调、绿色、开发和共享"的发展新理念，努力奋斗、砥砺前行，使我国的改革开放和社会主义现代化建设取得了历史性成就。

人民生活的兴旺离不开国家的繁荣富强，国家取得的每一项重大成就，也都凝聚了全国人民的磅礴力量，“大国”与“小家”息息相关、密不可分。影片后半部分从“小家”的角度切入，讲述平凡百姓的生活变迁。从基层扶贫工作人员的生活状况，到筑起世界上最大的人工林的坝上三代人，再到细致做好入户工作的健康管理员和保家卫国的威武之师。生动记录了我国在扶贫、生态文明建设、医疗保障、国家安全体制等各方面取得的卓越成就，充分展现了中国人民在全面建成小康征程上的伟大奋斗，一幅幸福民生的壮美画卷正在铺开。

影人情怀 共圆强国梦

据记者了解，大型纪录电影《厉害了，我的国》所表达出的核心价值观——祖国强盛、民族富强，也在影视行业里有深刻的体验。去年创下一系列票房纪录的《战狼2》，是中国观众爱国情绪的表达，今年春节档大热的《红海行动》，也以票房口碑双丰收展现着电影人的热血情怀。

在首映典礼上，中国电影股份有限公司喇培康董事长表示：“习近平总书记指出，新时代要有新气象，要有新作为，身处伟大时代，身逢历史机遇，《厉害了，我的国》无愧于我们这个火热的新时代。让我们共同努力，用更多更优秀的作品回应民族、国家、人民和时代的期盼要求。共同携手讲好中国故事，展现中国风采，弘扬中国精神，希望媒体和全社会高度关注这部影片，让我们凝心聚力，同频共振，为《厉害了，我的国》贡献磅礴力量。3月2日，大型纪录电影《厉害了，我的国》将在全国上映，让我们一起走进电影院为伟大的祖国，为伟大的新时代点赞。”

影片的出品方之一，中央电视台财经频道总监齐竹泉在发布会说：“这部影片最大的特点就是它在展示成就的同时，把聚焦点片放到了这些成就背后人的故事上，人的身上。可以说这些故事，生动地诠释了这几年来，我们在新的发展理念指导下中国取得的巨大的成就。”

光阴荏苒 共圆中国梦

影片中所展现的港珠澳大桥总工程林鸣、福建民营企业家陈德启、中建利比亚分公司总经理张作合三位强国梦的筑造者，也现身首映礼现场，与大家一起分享共筑中国梦的幸福。

从48岁到60岁，林鸣总工程师见证的，不仅仅是一座大桥的完善，也见证了祖国的日益强大。林鸣总工程师说：“过去，我们是有什么样的装备，干什么样的工程，做什么的方案，现在我们可以想怎么做，国家都能造出这样的设备来完成。”自豪的话语背后，是强大国力的呈现，是满满的自豪与骄傲。特别值得一提的是，林鸣先生的儿子，也在为珠港澳大桥的建设贡献力量。

谈到当年利比亚撤侨事件时，中建利比亚分公司总经理张作合身为亲历者，他表示：“自从中华人民共和国成立以后，我们利比亚撤侨是第一次规模最大，人口最多，撤侨的环境最复杂和最安全的一次撤侨。没有祖国的强大。这次撤侨是完全不能成功的。“他这一句简单的话语，传递的是满满的安全感，”祖国永远是我们坚强的后盾和温暖的家。“

在十万亩戈壁滩上建立一座又一座葡萄园的福建企业家陈德启动情地说：“十年前我去宁夏时，戈壁滩真的是不毛之地。现在这个戈壁滩已经变成绿洲了，当地3000多人的就业问题也得到了解决。十年里，当地普通农民工的收入翻了一番。“离家2000多公里的陈德启表示，”这个葡萄园不是十年工程，我要做就要做百年企业“。

作为这部大型纪录电影的导演，卫铁表示：“片中有很多人物，给我们带来的感触是很多的，影片也彰显了我们身处一个伟大的时代。新时代里，我们每个人都要像他们这样，成为一个奋斗者、奉献者和坚定者。影片即将要上映了，我和我的团队很欣慰。我们日日夜夜的辛勤成果，就是为了让千千万万个观众通过大银幕，贴近我们这些英雄人物的赤子之心。”

正是这些中国梦的创造者，用他们的青春、汗水、努力和付出，创建着这幅国富民强的美好画卷。

群星闪耀助力《厉害了，我的国》

在首映典礼现场，中国电影股份有限公司总经理、国家一级导演江平先生客串主持了群星推荐的环节，他在台上说：“1938年，一部重庆的抗战电影《中华儿女》上映，在重庆，能去的电影人都去捧场了。1948年，上海一部迎接新中国解放的电影《乌鸦与麻雀》开拍了，能去的电影人都去了。2008年，在汶川地震之后的第一时间，慰问的大军当中能去的电影人都去了。2018年今天在北京《厉害了，我的国》首映礼的现场，在北京的德艺双馨的电影人能来的都来了。”

在首映现场，著名演员吴若甫表示：“《厉害了，我的国》要看，一定要看，为祖国，为伟大的祖国点赞！”

著名导演顾长卫：“祝愿我的祖国国泰民安，祝愿人民幸福美满！”

著名演员孙淳：“一定要走进电影院看看我们的祖国翻天覆地的变化！”臧金生说：“《厉害了，我的国》实在很厉害！”

著名演员文章表白祖国：“我为能在这么伟大的祖国里做一名演员而骄傲，我为我的祖国骄傲。”

李木子表示：“今天送上一句祝福，你若安好，厉害了我的国。”

著名演员丛珊：“希望大家3月2号走进电影院来看《厉害了，我的国》，感受一下精彩的中国故事。”

著名导演张一白在现场呼吁：“厉害了我的国，厉害了中国人，厉害了中国电影人，3月2号进电影院去体会祖国的富强和人民的智慧。”

著名喜剧演员白凯南：“今天有幸提前观看《厉害了，我的国》，在3月2日也就是正月十五，我要继续带着家人爸爸妈妈孩子走进影院再次观看《厉害了，我的国》。”

周笑莉表示：“我骄傲我是中国人，厉害了我的国。”

许文广：“《厉害了，我的国》值得我们走进的影院。”

车永莉：“国强则民兴，民兴则国安，在这我特别向为我们中华复兴做出过贡献和努力的每一个人点赞。”

保剑锋：“我为自己是一个中国人感到骄傲，为我们的祖国繁荣富强感到骄傲，希望大家在3月2号进电影院观看这部电影。”

颜丹晨：“作为中影人我觉得特别的骄傲和自豪。”

金玉婷：“我们生在最厉害的国家，遇到了最厉害的年代，希望我们能成为最厉害的自己，厉害了，我的国！”

为演英雄杨靖宇，光脚在雪地里走了两个小时的田牧宸表示：“把英雄的事迹搬上舞台，铭记我们的今天来之不易，《厉害了，我的国》，谢谢。”

张晞临：“《厉害了，我的国》展现了很多，榜样的力量是无穷的。我们要向你们学习致敬，厉害了我的国。”

苏丽表示：“我是一个军人，我骄傲我是一个中国人，我骄傲我是一个中国军人，一个文艺兵，所以今天《厉害了，我的国》，我希望大家3月2号都去看《厉害了，我的国》。”

动作演员吴樾要用包场来支持《厉害了我的国》。

傅绍杰：“我今天只想说一句：《厉害了，我的国》爱你是我做过最好的事！ ”

作为青年演员的代表，张一山推掉了一个商演，来到首映现场。他表态说：“我能够生长在五星红旗之下，是我的自豪、骄傲。我觉得我们年轻一代会为祖国继续奋斗，会让我们的祖国变得越来越厉害。”

演过雷锋和张思德的吴军直言：“我不厉害，张思德、雷锋厉害，我不厉害，我旁边这一群人厉害，我不厉害我们祖国厉害。”

专程从澳洲赶回来的李晨表示：“希望能在世界的舞台上展现《厉害了，我的国》。”

秦岚表示：“今天参加这个活动非常荣耀，因为国荣则民耀，《厉害了，我的国》。”

《战狼2》创下票房纪录的吴京直言：“犯我中华者虽远必逐，爱我中华者欢欣鼓舞，壮我中华者众志成城，3月2号大家支持《厉害了，我的国》。”

著名喜剧演员巩汉林表示：“作为一个喜剧演员，生活在新时代，我感受到我们国家日新月异的变化，天天有好事，每天有喜讯，我感到喜气洋洋，所以我想说我感受着幸福的我的国，美好的我的国，奋斗的我的国，才有《厉害了，我的国》。”

青年演员牛犇表示：“我热爱表演，更热爱我的国。”

首映礼现场，青年歌手顾莉雅演唱歌曲《国家》，青年歌手尹岚、周宇轩共同演唱歌曲《家乡的味道》，通过歌舞的形式表达出对祖国的热爱以及对影片的祝福之情。

"文章合为时而著，歌诗合为事而作"，新时代的电影，以书写和记录人民的伟大实践为己任，反映时代进步要求，鼓舞全国各族人民朝气蓬勃迈向未来。展大国风采，扬强国国威。

3月2日，让我们一起走进影院为祖国打Call，《厉害了，我的国》！