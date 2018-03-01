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新华社北京３月１日电 新华社社评：携手新征程 奋进新时代——写在全国政协十三届一次会议开幕之际

“东风洒雨露，会入天地春。”沐浴着新时代的春风，２０００多名全国政协委员齐聚北京，出席全国政协十三届一次会议，中国进入“两会时间”。

共商发展大计，共谋发展良策。今年两会是党的十九大后的第一次全国两会。开好今年两会，有利于把全党全国各族人民思想和行动统一到党的十九大精神上来，凝聚起１３亿多人民的智慧和力量，共同为开创新时代中国特色社会主义事业新局面而不懈奋斗。

时间是客观的见证者。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央革故鼎新、砥砺奋进，推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。５年来，人民政协坚持中国共产党的领导，坚持团结和民主两大主题，聚焦党和国家中心任务，围绕“一带一路”建设、脱贫攻坚、污染防治、供给侧结构性改革等建言献策，完善协商议政格局，强化民主监督职能，拓展团结联谊工作，加强履职能力建设，进一步开拓了团结民主、务实进取、蓬勃发展的新局面，为党和国家事业发展作出了重要贡献，充分彰显了社会主义协商民主的独特优势和生机活力。

党的十九大确立习近平新时代中国特色社会主义思想为全党的指导思想，指明了新时代中国特色社会主义发展方向，擘画了到本世纪中叶我国发展的宏伟蓝图，开启了决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家新征程。新的历史方位，新的时代坐标，带来新的职责使命。今年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放４０周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。新时代呼唤人民政协焕发新气象、展现新作为，更好履行政治协商、民主监督、参政议政职能，凝聚奋进新时代、实现中国梦的强大正能量。

不忘合作初心，汇聚奋进力量。新时代的奋斗是艰辛的。越是面对波谲云诡的国际形势，越是肩负艰巨繁重的改革发展稳定任务，越需要全国上下团结一心、砥砺前行。人民政协作为社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽各项工作的总纲，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，把为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利献计出力作为工作主线，必将进一步促进各党派团体、各族各界人士的大团结大联合，携手新时代、贯彻新理念、聚焦新目标、落实新部署，共同为实现党的十九大确定的目标任务而奋斗。

“盖事以议从，策由众定”，有事好商量，众人的事情由众人商量，是人民民主的真谛，是事业发展的重要保证。把履职思路和重点统一到新时代中国特色社会主义战略部署上来，以“凡议国事，惟论是非，不徇好恶”的担当，在服务大局中找准履职尽责的切入点，深入一线开展调查研究，把握社情民意提出真知灼见，就能充分发挥人民政协联系广泛、人才荟萃、渠道畅通等优势，不断集民智、增共识、聚合力，凝聚起共襄伟业的磅礴力量。

６９年前，毛泽东同志在中国人民政治协商会议第一届全体会议上豪迈宣告：“占人类总数四分之一的中国人从此站立起来了。”今天，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，中华民族伟大复兴的巨轮正在乘风破浪前行。我们坚信，有以习近平同志为核心的党中央掌舵领航，有新时代改革发展的浩荡东风，有各族人民的团结奋斗，中华民族伟大复兴的巨轮一定能够抵达光辉的彼岸！

预祝大会圆满成功！

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