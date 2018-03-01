【央视快评】全面提高国家治理能力和治理水平

来源：央视网 2018年03月01日 11:18A-A+

央视网消息：2018年的春天，党的十九届三中全会为深化党和国家机构改革，作出了重大决策部署。

这是以习近平同志为核心的党中央统揽党和国家事业发展全局，适应新时代中国特色社会主义发展要求作出的重大制度安排，在决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程、实现中华民族伟大复兴的中国梦的进程中，具有重要里程碑意义。

党的十八届三中全会提出的全面深化改革的总目标，就是完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化。

作为中国特色社会主义制度的重要组成部分，党和国家机构职能体系是我们党治国理政的重要保障。

“法宜其时则治，事适其务故有功。”中国特色社会主义进入了新时代，面临一系列新任务，对党和国家机构职能体系提出了新要求。

新形势下，党和国家机构设置和职能配置同统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局的要求还不完全适应，同实现国家治理体系和治理能力现代化的要求还不完全适应。

芳林新叶催陈叶，流水前波让后波。我们唯有在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，以更大的政治勇气和智慧、更有力的举措和办法深化改革，才能更好地发挥社会主义制度优越性。

十九届三中全会提出，下决心解决党和国家机构职能体系中存在的障碍和弊端，其根本目标就是推进国家治理体系和治理能力现代化，进一步汇聚起强大的改革力量。

着眼于“两个一百年”的目标，深化党和国家机构改革，既要从党和国家机构职能上为决胜全面建成小康社会提供保障，又要着力注重解决事关长远的体制机制问题，打好“四梁八柱”，为形成更加完善的中国特色社会主义制度创造有利条件。

历史昭示未来。40年前，改革开放唤醒了神州大地，催生了一个英气勃发、走进世界舞台中央的崭新中国。40年后，十九届三中全会又吹响了深化党和国家机构改革的号角，它必将在新时代引领中国号巨轮驶向更加美好的彼岸。（央视评论员）