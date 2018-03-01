【百姓期待】期待祖国更加富强 人民生活更加美好

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央视网消息：今年是贯彻落实十九大精神的开局之年，大伙儿对今年的全国两会充满期待，期待中国更加富强、人民生活更加美好。

记者：全国两会要召开了，想问问您有没有什么期望或者是期待？

广州市民 蒋宏春：期待中国更加富强，老百姓的生活更加富有。

广西贺州旅客 梁树青：我就期待说自己赚点钱，再努力一点，自己开一个小的店面或者什么就心满意足了，现在国家政策也那么好。

互联网从业者 张先生：我希望就是更规范一些，对整个互联网。因为互联网毕竟已经经过了这么多年的粗放式的增长，希望两会能出一些政策，整个网络环境能够更规范一些。

记者：2018年全国两会马上要开了，对今年的两会有没有什么新的期待？

互联网创业公司 何一兵：希望国家能够出台更多的鼓励发展民营经济的政策，给民营经济的发展拓展更大的发展空间。我作为我们这个行业的从业者也觉得非常好。

吉林长春南湖公园游客 彭飞跃：我特别欣赏今年习主席说的幸福是奋斗出来的。因为以我个人的成长经历来说，我一步一步的从一个偏僻的山区然后到一个国际化大都市，我觉得这都是有赖于国家的改革开放，所以我觉得挺好的，幸福指数很高。

记者：全国两会马上就要召开了，您对全国两会有没有什么期望？

郑州机务段火车司机 安春磊：习总书记在十九大上曾经说过，咱们中国开放的大门永远不会关闭，只会越开越大。而我的工作刚好是牵引中欧班列，所以我就希望能把咱更多更优秀的中国制造的产品由中欧班列牵引出去，送往世界各地，让世界各地都能用上咱们中国制造的优质产品，然后再把国外优秀的产品拉回来。

记者：全国两会就要召开了，你自己对未来有什么样的期待呢？

兰州车辆段兰西动车所地勤机械师 金凯龙：先是对家乡的期待，我希望每次回家的时候，因为我家是银川的，高铁正在建设还没有开通。希望那边加快建设，回家能够更加方便一些。

记者：想问问今年的两会您关注什么？

余杭塘栖古镇糕点商户 沈建标：因为我是做传统糕点的，我们传统糕点有一句话叫做做的是糕点，品的是文化。传统糕点里面蕴含着传统文化在里面，我期待两会能够把我们传统的一些文化，能够有体现，能够说出来。习近平主席提出乡愁，他也很注重对传统文化的保护，经常听到他在多种场合提到要保护传承我们的传统文化。

记者：想问问你们，现在马上两会就要开幕了，对未来有什么期待没有？

南门仓社区霞光舞蹈队队长 马淑玲：希望生活越来越好。通过两会，让我们的社区活动也更加丰富多彩。

记者：对党和国家有没有信心？

南门仓社区霞光舞蹈队队长 马淑玲：当然有信心了，尤其在习主席的领导下，我们信心满满，现在咱们国家发展的多好啊，别说上国外旅游去，我就觉得在中国旅游是最好的了，咱们祖国的山河是最美的。

北京京剧院 富博洋：对两会最期待的还是我们中华优秀民族传统文化的一些传承。中国的戏曲就是育人的，我们讲的是中国的传统美德。忠孝节义，仁义礼智信，我们要用自己的中华民族的艺术表演形式，来讲好我们的中国故事。习主席提倡不忘初心，包括所有的文化自信，提升我们自己的水平。

西安交通大学教授 卢烈英：今年是十九大精神贯彻的开局之年，使我们对两会的期待很多。教育的问题，这是我们更关心的事，你想想看，对我们当前的新时代来讲，最大的一个竞争就在于人才的竞争，也就是大力发展我们的教育和科技，使普通人能够受到优质教育，使大家都能够成为一个人才，这样国家才更有希望。

记者：未来这一年或者几年，您有什么样的期待？

呼和浩特市民 胡文凤：国泰民安，真的是我们最大的希望。看周围这个景儿就能感觉到，这么热闹、这么开心、弄得这么好，真的是各个方面都特别重视民生。我们很满足，很幸福。