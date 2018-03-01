全国政协委员吕红兵：法治中国铿锵前行

来源：人民网-人民日报

十三届全国政协委员、中华全国律师协会副会长吕红兵

回首5年来，我国全面推进依法治国，法治中国铿锵前行，中国法治建设迈出重大步伐。我作为一名法律工作者，既是参与者、共享者，也是见证者。

5年来，各项立法活动更加科学、更加民主。比如在上海，政协委员参与地方立法协商、地方性法规规章草案听取政协委员意见逐渐制度化、常态化。上海市政协听取委员意见的地方性法规规章(草案)的数量平均每年达30件次左右，人大与政府对政协委员建议的平均采纳率达到50%。

5年来，严格执法得到了贯彻。去年，我曾提交给上海市政府法制办一份课题研究报告，主题是《关于重大行政决策公众参与制度》，这也是我作为上海市人民政府兼职法律顾问受领的一项任务。如今，律师在政府依法行政、加快建设法治政府方面发挥着越来越重要的作用，这有利于依法行政、严格执法落到实处。

5年来，促进公正司法的举措亮点很多。从律师中选拔法官检察官，打通了律师当法官、检察官的通路，体现了共建“法治工作队伍”的决心和行动。法院系统在互联网公布裁判文书，以公开促进司法公正，让人民群众获取信息更便利，让公平正义变得可以触摸。

5年来，全民守法更进一步。今年初，司法部出台《关于加快推进司法行政体制改革的意见》，将“建设公共法律服务体系、增强人民群众获得感幸福感安全感”作为工作的总抓手。

建设完善的法律服务体系、推进覆盖城乡居民的公共法律服务体系建设，正在从“有形”向“有效”逐步发展。“公共法律服务”具有普惠性、公益性、可选择性，能更好地满足人民群众对于公平、正义的需要，律师在其中大有可为。

(记者魏哲哲整理，网站首页图：晨报微信制图)