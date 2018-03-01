【奋进新时代 履职新作为】全国人大代表李承霞：我为外来务工者代言

来源：央视新闻客户端

2018年两会即将召开。在今年参加两会的2980名全国人大代表中，有45名外来务工者代表。从10年前全国两会首次有了3名外来务工者代表，到今天的45名，群体在扩大，带上两会的期盼也更多。今天就来认识一位新当选的人大代表李承霞，她是江苏省的一位外来务工人员，临行前的她又在忙些什么呢？

第十三届全国人大代表 李承霞：社保中途中断的问题，我就是想问一下，这是我们常州存在的，还是全国普遍存在的？是不是可以向全国人大提？

江苏省常州市人力资源和社会保障局工作人员：提可以提，我先介绍给你听，先从我们制度层面，养老保险没有区分农民工还是城镇工，他就是一个企业职工，不分户籍和地域的……

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正在向政府部门咨询的，就是是全国人大代表李承霞，这段时间为了完善上两会的建议忙个不停。

李承霞是一名干了近20年的缝纫操作工，作为江苏省常州市的一名外来务工人员，当得知当选第十三届全国人大代表时，兴奋的同时更多的是忐忑。

第十三届全国人大代表 李承霞：觉得责任特别的重，既然这么多人选了你，那你就得负起这个责任，就应该反映最底层的真实的情况。

从得知荣誉时的喜悦，到感受到责任后的压力，作为一名农民工代表，如何在两会上为工友们，为身后庞大的农名工群体代言？李承霞履职的方法就是跑。

第十三届全国人大代表 李承霞：我想问问大家有什么诉求么？我把大家的想法带去北京开会。

跑企业、跑工地，李承霞了解到，外来务工者们想要获得更高待遇职业上升的空间，也有迫切提高自己技能水平的需要；跑社区，她了解到公租房有人难申请、有人难退出。

多方询问、仔细求证、认真思考，赴京前李承霞针对工人待遇和技能提升、公租房变“公平房”和保障农民工养老等准备了三个建议，与建议共同带往北京的还有一本红红的笔记本和一部新买的高清手机。

​第十三届全国人大代表 李承霞：有很多人让我，这句话记着带到北京去，让党中央知道，他们的每一项政策推出去以后，我们最底层的感受，就是幸福感。做好这个代表，做好农民工的形象代言人，把他们的诉求向上反映，把上面好的政策逐一地学习好了，然后再给他们分析解读，让他们了解上面的政策，让他们也积极地响应，跟着一起撸起袖子加油干。