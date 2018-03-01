上海市委新年首次季度工作会议，发出抓落实的强烈信号

来源：上观新闻

作者：谈燕

今天上午，市委举行季度工作会议。市委书记李强主持会议并强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步增强“一分部署、九分落实”的自觉性和紧迫感，以真抓的实劲、敢抓的狠劲、善抓的巧劲、常抓的韧劲，全力推动全市各项重点工作抓好落实。要营造干字当头、奋发作为的抓落实氛围，以大调研推动大落实，以实际行动不辜负党中央的期望和全市人民的重托。

李强指出，按照中央的决策部署，今年全市各项目标任务、重点工作已经十分明确，必须集中精力抓好落实。各地区、各部门、各单位要结合自身实际，主攻重点难点，努力补齐短板，坚守安全底线，确保社会稳定，把目标思路一步步变成现实，让老百姓有更多获得感。抓落实要讲究方法、提高水平，科学调度、合理安排、统筹推进，切实抓好四方面工作推进落实。

一是对发展撬动力强的事，要集中力量抓。优化营商环境，要认真倾听服务对象的感受和诉求，在单项优化的基础上，进一步实现整体全面优化，让市场主体有更大获得感。要大力推动数据互通、信息共享，努力实现政务服务“一网通办”，使数据成为科学决策、城市管理的重要依据。自贸试验区建设，要以制度创新为核心，大力推进改革探索，发挥好先行者、试验田的作用，形成先发优势。科创中心建设，要营造良好创新环境，聚集全球创新资源，聚集更多高峰人才，依托自身产业优势抢占战略制高点。

二是让群众有获得感的事，要用心用情抓。抓工作不能只为了统计上的数据干，而要围绕老百姓的实际感受和现实需求来干，回应好群众关切的问题，解决好市民期盼的事情。要以绣花般的耐心、细心、卓越心推进城市精细化管理工作，努力破解架空线入地、垃圾分类等难题。必须守牢城市安全底线，不能有丝毫懈怠，坚决排查各类安全隐患。

三是破解难题的事，要盯住不放抓。坚决持续抓好“五违四必”区域环境综合整治，进一步消除违建存量，防止反弹回潮，开展无违建居村（街镇）创建，加强常态长效管理。要持续攻坚、用力抓好道路交通违法行为整治、城乡中小河道综合整治、市民满意的食品安全城市建设等补短板工作。

四是培育未来竞争力的事，要久久为功抓。上海未来能有什么样的发展势头，取决于今天的前瞻布局以及抓落实的能力水平。要坚定信心决心，全力打响“四大品牌”，形成上海独有的优势和特色，这也是将国家战略具体化的重要抓手。各区、各部门要发挥主观能动性，抓紧破题、重点突破，不断积小胜为大胜。要按照全面从严治党也要走在前列的要求，把党的建设各项任务落到实处。

李强指出，开展大调研，是抓落实的重要方法和手段。大调研不是简单完成走访任务，而要真正问需问计于民，问需问计于企，真正沉下去找问题、抓细节、促落实。抓工作一具体就深入，一深入就见效。要立足更好地察实情和发现问题，始终把落脚点放在出实招解决问题上，到基层一线找办法，真心实意拜群众为师，推动问题解决和工作落实。

李强强调，抓落实，要在各级干部中形成鲜明导向，在全社会营造浓厚氛围。领导干部要做出样子，一把手要带头抓推进抓落实。责任落实要层层到位，考核评价要注重实干，为担当者担当、为负责者负责、为干事者撑腰，让敢担当、会干事、干成事的干部得到褒奖和重用。“开会时群众关心我们说了什么，开完会群众关心我们干了什么，最终评价是看我们干成什么，只有在抓落实上下功夫，才能交出满意答卷。”

市委副书记、市长应勇在会上就全市有关重点工作作了部署。一要全力推进上海自贸试验区建设有新突破，按照中央统一部署探索建设自由贸易港，举全市之力抓好中国国际进口博览会筹备工作。二要深入推进科技创新中心建设，全力推进张江综合性国家科学中心建设，全面启动共性技术研发与转化平台建设，继续推进重要承载区发展、“双创”建设和全面创新改革试验落地。三要大力推动实体经济发展，加快重大产业项目和重大工程建设，全力打好防范化解重大风险攻坚战。四要深化“放管服”改革，优化营商环境，不断深化“证照分离”改革，全力推进“互联网+政务服务”。五要着力保障和改善民生，加快建立租购并举的住房制度，积极稳妥推进长护险试点等民生保障工作。六要以更大力度保护和改善生态环境，全面实施第七轮环保三年行动计划。要切实做好城市运行安全和社会稳定工作。

会上，市委副书记尹弘通报了全市大调研工作开展情况，市委常委、市委秘书长诸葛宇杰通报了市委常委会2017年度民主生活会有关情况，虹口区委、闵行区委、市金融工作党委、市商务委党组负责同志交流相关工作。

市领导吴靖平、周波、陈寅、翁祖亮、徐泽洲、翁铁慧、时光辉、吴清、龚道安、方惠萍出席。